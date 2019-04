FPÖ-Vizechef Haimbuchner verlangt "klare Trennung" zwischen FPÖ und Identitären

Jegliches Engagement bei Identitären sei "unerwünscht", Debatte aber auch "völlig überzogen" – FPÖ-Mitarbeiter soll seine Anteile an rechtsextremem Medium "Info-Direkt" überdenken

Wien/Linz – Der oberösterreichische FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner hat erstmals Stellung zur Debatte um blaue Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung genommen. Im Ö1-Morgenjournal betonte Haimbuchner, "dass hier eine klare Trennung zu erfolgen hat".

Er bezog sich damit auf das Mietverhältnis – DER STANDARD berichtete – zwischen einem FPÖ-nahen Verein in der Villa Hagen und der Identitären, die dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Haimbuchner betonte: "Die FPÖ vermietet an niemanden etwas." Die Sachlage sei aber so, "dass das durchaus ein Grund ist, wo man einen Mietvertrag jetzt auch kündigen kann. Das muss dieser Hausverein für sich selbst entscheiden."

Mitarbeiter soll "Info-Direkt"-Anteile überdenken

Ähnliches gelte für jenen FPÖ-Mitarbeiter, der 30 Prozent Anteile am rechtsextremen und den Identitären nahestehenden Medium Info-Direkt hält. Jan Ackermeier ist politischer Referent bei Haimbuchner und Mitarbeiter des Linzer FPÖ-Vizebürgermeisters und Verkehrsreferenten Markus Hein. Ackermeier musste vor neun Jahren seinen Job in einem blauen Parlamentsbüro räumen, nachdem der STANDARD publikgemacht hatte, dass er einen Wandertag mit Rechtsradikalen organisiert haben soll.

"Herr Ackermeier ist kein Identitärer, ist dort auch nicht engagiert und ist ein einfacher Mitarbeiter, und ich finde es, ehrlich gesagt, schwerstens bedenklich, wenn man jetzt nicht nur politische Funktionäre angreift. Herr Ackermeier hat sich nichts zuschulden kommen lassen", sagte Haimbuchner im Ö1-Interview dazu, fügte aber auch hinzu: "Er wird sich darüber Gedanken machen, ob es gescheit ist oder nicht, Anteile an einer Zeitschrift zu halten. Das ist seine persönliche Entscheidung."

Grundsätzlich will sich der FPÖ-Vizevorsitzende, der in Oberösterreich in einer schwarz-blauen Koalition mitregiert, in dieser Diskussion nicht treiben lassen, sagt er kurz vor dem Landesparteitag der Freiheitlichen am Samstag.

"Völlig überzogene Angelegenheit"

Auch Distanzierungsaufforderungen gegenüber den Identitären wies Haimbuchner zurück: "Ich habe überhaupt keinen Grund, mich groß von allem Möglichen zu distanzieren. Ich habe keine Gemeinsamkeiten, deswegen brauche ich mich nicht groß zu distanzieren – auch nicht von den Grünen oder Sozialdemokraten oder Christdemokraten. Ich halte das für eine völlig überzogene Angelegenheit."

Der geltende Vorstandsbeschluss der FPÖ sage ganz klar aus, dass jemand, der bei der Identitären Bewegung Mitglied sei, nicht bei der FPÖ Mitglied sein könne oder bei den Freiheitlichen aktiv.

Auf die Frage, ob dieser Beschluss auch für das "Mitmarschieren" oder "Fahnen tragen" bei Demos der Identitären gelte, meinte Haimbuchner: "Das ist auch so eine Sache, wo wir deutlich darauf schauen werden." Aber durch den Parteibeschluss sei "auch derartiges Engagement unerwünscht" – und auch "mit Konsequenzen verbunden".

Sellner brachte als Teenager Plakat mit Hakenkreuz an Synagoge an

Die "Kleine Zeitung" berichtet indes über einen Vorfall aus der Jugendzeit des Chefs der Identitären, Martin Sellner. Demnach hat dieser als 17-Jähriger mit einem gleichaltrigen Gesinnungsgenossen Plakate mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift "Legalisiert es" an der Außenmauer der Synagoge in Baden bei Wien angebracht.

Die Sicherheitsbehörden erstatteten Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Zwei Tatverdächtige konnten ermittelt werden, einer der beiden war Martin Sellner. Er musste – auf Basis einer Diversion – 100 Stunden Dienst am jüdischen Friedhof in Baden leisten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) distanzierte sich noch Donnerstag am späten Abend: Die Enthüllungen seien "widerlich", als Bundeskanzler werde er "keine neonazistischen Umtriebe dulden", schrieb er via Twitter.

Sellner antwortete ebenfalls via Twitter auf die "Enthüllungen", wie er schrieb. Demnach "gab es ein Verfahren, eine Diversion und ich habe meine Lektion gelernt. Jahre später setzte ich mich mit neurechtem Denken auseinander und brach klar mit jedem Antisemitismus und Rassismus."

Dass die Geschichte nun, 13 Jahre später, in den Medien lande, findet Sellner "erbärmlich", auch wenn seine Aktion damals "natürlich ein totaler Schwachsinn" war: "Wir waren jung, deppat und wollten einfach provozieren, also möglichst radikal sein und das total Verbotene tun. Dabei gerieten wir unweigerlich in die NS-Szene. Ähnlich wie andere Spitzenpolitiker heute."

Steirische SJ setzt großflächiges Zeichen gegen Identitäre

In Graz wiederum machte die steirische Sozialistische Jugend (SJ) die Rathausfassade zur Projektionsfläche für politischen Aktionismus gegen die Identitären. Die SJ warf ein farbiges Lichtbild auf die Fassade, mit dem FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio wegen seiner Aussagen zu den Identitären zum Rücktritt aufgefordert wurde: "Eustacchio und Sickl – Es reicht! – Schleicht's euch!" lautete der Spruch.

Auf der Wand vor dem Gemeinderatssitzungssaal wurde ein Bild von Eustacchio – umrahmt von einem Verkehrs-Verbotszeichen – projiziert. Der Grund dafür sei, dass Eustacchio sich nicht von der Identitären Bewegung und dessen Leiter Martin Sellner distanzieren wolle, wie die SJ in einer Aussendung monierte.

Gleichzeitig habe der Vizebürgermeister mit Gemeinderat Heinrich Sickl den Vermieter für das Büro der Identitären in der Steiermark in seinen Reihen, hieß es. Das Identitären-Büro ist als "Hackherzentrum" offenbar nach dem Kommandanten der Verteidiger der Schloßbergfestung gegen die Franzosen 1809, dem Pionier-Major Franz Hackher benannt.

Eustacchio sei als Vizebürgermeister der Menschenrechtsstadt Graz untragbar, er und Sickl müssten zurücktreten, sagten SJ-Steiermark-Vorsitzende Maja Höggerl und die Grazer SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch. (nim, 5.4.201).