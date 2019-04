Verwirrung um Adresse in Linz-Urfahr

Weiterer Verein ist an jener Adresse aufgetaucht, an der auch die Identitären und eine FPÖ-nahe Burschenschaft gemeldet sind

An der Adresse der Villa Hagen in Linz-Urfahr, wo seit 2016 eines der beiden "patriotischen Zentren" der Identitären sowie die FPÖ-nahe Burschenschaft Arminia Czernowitz gemeinsam gemeldet waren, ist nun ein weiterer Verein aufgetaucht. Dessen eingetragener Obmann will davon allerdings nichts wissen. Dies ergab eine Recherche der Internetplattform "Meine Abgeordneten" - eine gemeinsame Initiative von Respekt.net und Act Now – über den FPÖ-Bundesrat Michael Schilchegger.

Vereinsregister

Schilchegger steht als Kassier der Akademischen Burschenschaft Markomania zu Linz an selbiger Adresse seit 2015 im Vereinsregister. Der Verein soll bereits seit 1981 bestehen, jedoch keinerlei Tätigkeit vorweisen. Schilchegger war allerdings von 2015 bis 2018 Obmann der Arminia Czernowitz. Der nun aufgetauchte Verein dürfte nicht ident mit der ähnlich klingenden Pennälerverbindung pB! Quercus-Markomannia sein.

Besitzer der Villa Hagen ist – wie berichtet – laut Grundbuch der Verein Studentenheim Urfahr, dessen Obfrau Martina Grabmayr die Ehefrau vom Linzer FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Grabmayr ist. (cms, 4.4.2019)