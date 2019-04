Republik haftet mit Milliarden für Exporte nach Russland und China

Auch Indien und die Türkei liegen bei den Ausfuhrgarantien im Spitzenfeld

Wien – Der Boom der Exportwirtschaft hat der für Exportfinanzierung zuständigen Österreichischen Kontrollbank ein Rekordjahr beschert: Die Neuzusagen für Exporthaftungen stiegen um 6,8 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro (davon 1,5 Milliarden Euro an Garantien und 3,9 Milliarden an Wechselbürgschaften). Das Haftungsobligo entwickelte sich ebenso dynamisch, es stieg von 24,3 auf 26,4 Milliarden Euro.

Damit hat die im Namen der Republik operierende und im Eigentum der Kommerzbanken stehende Kontrollbank noch Luft bei ihrem auf 40 Milliarden Euro reduzierten Haftungsrahmen, den das Finanzministerium gewährt.

Marokko im Kommen

Zu den Top-Märkten im Ranking der Exporthaftungen gehören Russland mit 1,9 Milliarden Euro, China mit 1,2 Milliarden Euro, gefolgt von Indien und der Türkei, die deutlich abgeschlagen jeweils knapp unter 400 Millionen Euro liegen. Auf Rang 5 und 6 rangieren Brasilien und Indonesien, gab das Kontrollbank-Vorstandsduo Angelika Sommer-Hemetsberger und Helmut Bernkopf am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten bekannt. Die Frontrunner bei den Neuzusagen seien allerdings die Türkei, Marokko und Ghana. Afrika habe viel Potenzial insbesondere für Österreichs Technologie- und Umweltunternehmen, sie könnten von Investitionen in Klimatechnik und Umwelttechnologie profitieren, machte Bernkopf der Exportwirtschaft Mut.

Sanktionen wirken sich aus

In Russland spüre man die bis September verhängten Sanktionen, zudem deute einiges auf eine Verschlechterung der politischen Beziehungen zur EU hin statt auf Verbesserung. Dennoch sei einiges an Neugeschäft möglich, sagte Bernkopf. Allerdings sei die Volatilität sehr hoch. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in den zum zweitwichtigsten Exportmarkt aufgestiegenen USA, sei das Wirtschaftswachstum noch akzeptabel. Zellstoff, Metall, Glasfaser und Verkehrswesen gehörten zu den vielversprechendsten Branchen. Die abflauende Konjunktur spüren die Exportversicherer bereits: Bei den Anträgen verzeichne man eine leichte Abschwächung, das Geschäftsvolumen gehe aber noch nicht zurück, sagte Bernkopf. Der Überschuss aus Haftungsentgelten, den die OeKB an die Republik abliefert, beträgt 156 Millionen Euro. (ung, 5.4.2019)