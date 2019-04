Spekulationen über AKP-Spaltung nach Schlappe bei türkischer Wahl

Die von der Erdogan-Partei geforderte teilweise Neuauszählung in Istanbul hat begonnen

Gewinner und Verlierer der Bürgermeisterwahl in Istanbul trennen 27.000 Stimmen voneinander – 27.000 von knapp neun Millionen abgegebenen Stimmen, wohlgemerkt. Selten ist eine Wahl so knapp ausgegangen. Sowohl der AKP-Kandidat Binali Yildirim als auch der Kandidat der Opposition, Ekrem IImamoglu, kommen auf 48 Prozent der Stimmen. Erst bei der Nachkommastelle ist IImamoglu vorne.

Die Regierungspartei AKP hat nun von der Wahlkommission verlangt, einen Teil der Stimmen neu auszuzählen. Diese gab am Mittwoch dem Antrag statt. In 19 Wahlbezirken Istanbuls und in elf Bezirken Ankaras soll nun nochmals nachgezählt werden. Die Entscheidung stieß – wie zu erwarten – auf Kritik seitens der Opposition. Unregelmäßigkeiten gab es auch bei den Kommunalwahlen 2014 und beim Referendum zur Verfassungsänderung 2017. Damals aber ließ die Wahlbehörde nicht noch einmal nachzählen. Am Donnerstag war der Vorsprung IImamoglus bereits auf 19.000 Stimmen geschrumpft.

Der 49-jährige Hoffnungsträger der Opposition war unterdessen nach Ankara zum Atatürk-Mausoleum geeilt und hatte sich dort rasch ins Gästebuch als "Bürgermeister von Istanbul" eingetragen. Das stieß abermals auf große Kritik beim unterlegenen Kandidaten Yildirim, der von seinem Gegner Geduld forderte. Yildirim hatte allerdings schon in der Wahlnacht Plakate aufhängen lassen, auf denen er sich bei den Wählern für seinen Sieg bedankte.

Schmerzende Niederlage

In der AKP rumort es unterdessen. Verlieren gehört nicht zum Repertoire des Präsidenten. Seit 2002 ist der türkische Präsident Rayyip Erdoğan mit seiner AK-Partei von Sieg zu Sieg geeilt. Dass nun ausgerechnet die Hauptstadt Ankara und – nach aktuellem Stand vor der Neuauszählung – die 16-Millionen-Metropole Istanbul an die kemalistische CHP fallen, ist eine schmerzende Niederlage. Zusammen erwirtschaften die beiden Städte über die Hälfte des Bruttosozialprodukts, und Erdoğan hatte selbst immer wieder gesagt: "Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei."

Auffallend sei am Sonntagabend gewesen, so Palastkenner, dass Präsident Erdoğan bei seiner traditionellen Balkonrede nur mit seiner Frau Emine erschienen war. Es fehlte unter anderem Schwiegersohn und Finanzminister Berat Albayrak. Der 41-Jährige gilt als Quereinsteiger in die Politik mit guten Beziehungen, was nicht bei allen bei der Parteibasis auf Wohlwollen stößt. Das Albayrak-Lager gilt als mit der Fraktion unter Führung des Innenministers Soylu verfeindet. Es werde Änderungen in der Partei geben, kündigte Erdogan noch am Wahlabend an, ohne dabei konkret zu werden. Außer über Albayraks Abgang werden wieder Spekulationen über eine Abspaltung innerhalb der AKP lauter.

"Ins eigene Bein schießen"

Für Türkei-Kenner und Fonds-Experte Timothy Ash würde sich Erdoğan allerdings ins eigene Bein schießen, sollte er an den Wahlergebnissen drehen. "Wirklich positiv an diesen Wahlen ist, dass die Demokratie in der Türkei noch am Leben ist", schrieb er auf Twitter. "Jetzt an den Ergebnissen in Istanbul und Ankara zu drehen würde eine völlig andere Botschaft senden." (Philipp Mattheis aus Istanbul, 5.4.2019)