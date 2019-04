"Anno 1800": Open Beta startet am 12. April

Zugleich neuer Trailer veröffentlicht

Die offene Beta für Anno 1800 startet am 12. April und läuft zwei Tage lang. Spieler können in diesem Zeitraum das Aufbaustrategiespiel von Blue Byte testen und dem Entwickler Feedback mitteilen. Dieses wird dann zwar nicht mehr in die finale Version des Games einfließen, da Anno 1800 bereits vier Tage später erscheint, helfen soll es aber bei der weiteren Entwicklung des Spiels.

Systemanforderungen veröffentlicht

Ubisoft hat zugleich auch die Systemanforderungen des Games veröffentlicht. Diese sind vergleichsweise niedrig. Bei dem Aufbaustrategiespiel geht es dieses Mal um die industrielle Revolution. DER STANDARD konnte bei der Gamescom eine frühe Version des Games bereits anspielen, dort konnte das Spiel hauptsächlich mit Liebe zum Detail überzeugen. (red, 4.4.2019)