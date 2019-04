Historischer Kalender – 7. April

924 – Berengar, Markgraf von Friaul, Enkel Ludwigs des Frommen, 888 zum König von Italien erhoben, 915 zum Kaiser gekrönt, wird nach seiner Niederlage gegen Rudolf von Hochburgund (Arelat) ermordet.

1509 – Frankreich erklärt Venedig den Krieg.

1919 – In München wird die Räterepublik ausgerufen, die am 2. Mai nach dem Einmarsch von Regierungstruppen wieder zusammenbricht.

1934 – Mahatma Gandhi hebt die Kampagne des zivilen Ungehorsams auf.

1939 – Italienische Truppen überfallen am Karfreitag Albanien. König Zogu flüchtet mit seiner Familie nach Griechenland.

1954 – Die deutsche Bundesregierung und der Bundestag stellen nach der Übertragung von Souveränitätsrechten an die DDR durch die Sowjetunion den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik fest.

1979 – Im Iran wird der frühere Regierungschef unter Schah Mohammed Reza Pahlavi, Amir Abbas Hoveida, von einem islamischen Revolutionsgericht zum Tode verurteilt und anschließend erschossen.

1989 – Im Wiener Krankenhaus Lainz wird eine der größten Mordserien Europas bekannt: In weiterer Folge werden vier Stationsgehilfinnen unter dem Verdacht verhaftet, zahlreiche betagte Patienten getötet zu haben.

1989 – Nach einem Bordbrand sinkt ein sowjetisches Atom-U-Boot im Nordatlantik vor der norwegischen Küste. 42 Seeleute kommen ums Leben, 27 werden gerettet.

1994 – Nach der Ermordung der ruandischen Ministerpräsidentin Agathe Uwilingiyimana in Kigali beginnen Massaker der Soldaten an vermeintlichen Oppositionellen.

1994 – Die Bundesregierung einigt sich auf den 12. Juni als Termin für die EU-Volksabstimmung.

1999 – Aus Protest gegen die NATO-Luftangriffe auf Jugoslawien gibt Peter Handke den ihm verliehenen Büchner-Preis zurück.

2004 – Bei einem US-Hubschrauberangriff auf eine Moschee in Falluja werden mehr als 40 Iraker getötet.

2009 – Nach dem Sieg der Kommunisten bei der Parlamentswahl in Moldawien (Republik Moldau) kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. In der Hauptstadt Chisinau dringen Anhänger der anti-kommunistischen Opposition in den Präsidentensitz und das Parlamentsgebäude ein.

Geburtstage:

Gabriela Mistral, chil. Schriftstellerin (1889-1957)

Jo Hanns Rösler, dt. Schriftsteller (1899-1966)

Johannes Mario Simmel, öst. Schriftsteller (1924-2009)

Francis Ford Coppola, US-Filmregisseur (1939- )

Gerhard Schröder, dt. Politiker, Bundeskanzler 1998-2005 (1944- )

Jackie Chan, chines. Schauspieler, Stuntman u. Regisseur (1954- )

Russell Crowe, neuseel. Schauspieler (1964- )

Todestage:

Jean Baptiste de La Salle, frz. Ordensgr. (1651-1719)

Golo Mann, dt. Historiker und Schriftst. (1909-1994)

Max Imboden, schweiz. Staatsrechtler (1915-1969)

(APA, 7. 4. 2019)