Klasnic: "Es war ja nicht Gewalt, es war eine flotte Detschn"

Leiterin der Anlaufsstelle für Opfer von kirchlichem Missbrauch sieht darin kein Problem

Wien – Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic gibt in einem Interview mit dem Monatsmagazin Datum zu, ihre eigenen Kinder geohrfeigt zu haben. "Natürlich hat er eine gekriegt, beide haben hin und wieder eine gekriegt", sagt die 73-Jährige. Sie ist Leiterin der 2010 eingerichteten Anlaufstelle für Opfer von kirchlichem Missbrauch und Leiterin der Ombudsstelle für betroffene sexueller Gewalt im Skisport.

"Na ja, es war ja nicht Gewalt. Es war eine flotte Detschn", sagt Klasnic in dem Interview weiter. Ihre Söhne würden heute darüber lachen: "Und so viel haben sie auch nicht gekriegt."

Rücktrittsaufforderungen

"Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Klasnic für ihr Amt moralisch nicht in Frage kommt, so ist er jetzt erbracht", sagt Sepp Rothwangl von der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt.

"Wie will jemand, der frohgemut gesteht, seine Kinder geohrfeigt zu haben und sich auch heute davon nicht distanzieren mag, einen so sensiblen Bereich wie die Leitung einer Kommission gegen Gewalt an Kindern verantworten?", fragt Rothwangl. Ebenso wenig solle Klasnic "die Fälle von Gewalt an Kinder und Jugendlichen im österreichischen Schiverband betreuen". (red, 4.4.2019)