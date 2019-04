Rasperry Pi bekommt eine offizielle Maus und Tastatur

In zwei Farbvariationen – besonders schlank – USB-2.0-Anschluss

Wer ein Eingabegerät für seinen Raspberry Pi nutzen möchte, kann künftig offizielles Zubehör der Raspberry Pi Foundation erwerben. So bietet diese künftig eine eigene Tastatur und Maus für das Gerät an. Diese können via USB angeschlossen werden. Die Tastatur ist mit 284x121 mm relativ dünn gehalten. Sie bietet 79 Tasten. Verfügbar ist sie in den Farben weiß und schwarz mit roter oder grauer Bodenplatte. Die gleiche Farbgebung hat auch die neue Maus der Foundation, das Kabel ist in der weißroten Ausführung rot, in der schwarzgrauen Version schwarz.

foto: raspberry pi foundation

Reseller

Sowohl Tastatur wie auch Maus brauchen keine externe Lademöglichkeit sondern können über USB 2.0 angeschlossen werden. Sie sind mit allen Rasperry-Pi-Produkten kompatibel. Der Hersteller verweist auf Reseller, wobei es in Österreich keine offiziellen Partner gibt. Die Preise belaufen sich auf ungefähr 6-8 Euro für die Maus und 16-20 Euro für die Tastatur. (red, 4.4.2019)