"Dieses Spiel ist exzellent": Hype um Roguelike-Shooter "Risk of Rain 2"

Spiel stürmt Steam-Charts – fast 96 Prozent der Bewertungen positiv

Risk of Rain 2 erobert aktuell die Steam-Charts. 96 Prozent der rund 8.200 Rezensionen sind positiv – für ein Early-Access-Game ein überragender Wert. Bei Risk of Rain 2 handelt es sich um ein Multiplayer-Shooter-Roguelike vom Indie-Studio Hopoo Games aus Seattle. " Kämpfe dich allein oder mit bis zu vier Freunden durch Monsterhorden, schalte neues Loot frei und entkomme dem Planeten", lautet die offizielle Beschreibung zu dem Spiel.

hopoo games

Spiel wird mit jeder Sekunde schwieriger

Jeder Durchlauf soll aufgrund zufällig generierter Levels, Gegner, Bossen und Gegenständen anders sein. Sechs unterschiedliche Helden stehen aktuell zur Verfügung – sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und wie viel sie einstecken können. 75 Gegenstände können aktuell gesammelt werden. Das Spiel wird mit jeder Sekunde schwieriger, es ist aktuell nicht möglich Risk of Rain 2 durchzuspielen. Ein finales Level mit Boss soll aber kommen.

"Wie ein Stück Kuchen, von dem man nicht genug bekommt"

In den Rezensionen zu dem Game findet sich äußerst viel Lob. "Triple-A-Spiele können nicht die Qualität dieses Early-Access-Games erreichen", schreibt ein User etwa. "Dieses Spiel ist exzellent. Es ist wie ein köstliches Stück Kuchen, von dem ihr einfach nicht genug bekommt", merkt ein anderer Nutzer an. "Bei weitem das beste Rogue-Like, das ich in den vergangenen Jahren gespielt habe", zeigt sich ein weiterer Spieler begeistert.

Was Kritiker zu dem Game sagen

In den 400 Kritiken ist die Rede davon, dass das Game aktuell noch nicht genug Content bietet und es mit Lag zu kämpfen hat. Ein User merkt an, dass er den Hype um das Spiel nicht verstehe, weil es nur "Risk of Rain in 3D" ist. Weitere Nutzer beschweren sich über zu lange Games und dass das Spiel "langweilig" ist. Zuletzt warnen User auch davor, Risk of Rain 2 im Early-Access zu kaufen – eine Begründung hierfür wird aber nicht geliefert.

hopoo games

Wie viel das Spiel kostet und wie lange Early-Access

Laut dem Entwickler ist das Spiel in circa einem Jahr fertig. Zehn Charaktere, zehn Level, zwölf Bosse und 100 Gegenstände sind für die finale Version in Planung. Der Preis des fertigen Games soll ferner steigen. Aktuell kostet das Spiel im Early-Access-Stadium 17,99 Euro. Der Entwickler bietet die Community dabei, Bugs aufzuspüren und Testversionen auszuprobieren. Fleißigen Usern soll besondere Aufmerksamkeit zugutekommen. (dk, 4.4.2019)