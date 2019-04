Österreich will beim pilotenlosen Flugtaxi Erster sein

Sicher, aber laut: Autonome Flugtaxis hoben in der Generali-Arena in Wien erstmals mit "Passagieren" ab

Einmal abheben, das konnten Medienvertreter mit einem unbemannten Fluggerät – dem Ehang 216 – am Donnerstag in Wien-Favoriten. In der dortigen Generali-Arena bewegte sich das elektronisch betriebene Vehikel mehrmals mehrere Dutzend Meter in die Luft, ehe es wieder sicher auf dem Boden landete.

Was wie ein technisches Spielzeug wirkt, soll das nächste große Ding werden. So sehen es die Hersteller, so sieht es der Verkehrsminister. Noch vor der nächsten Nationalratswahl will norbert Hofer (FPÖ) die in regulatorischer Hinsicht komplexe Materie so weit geregelt haben, dass die Flugtaxis abheben. Denn derzeit stehen dem realen Flugbetrieb noch regulatorische Hürden im Weg.