Cup-Finale im Austria-Stadion? Rapid will ins Happel

Klagenfurt bietet sich für Endspiel der Wiener gegen Salzburg an: "Termin am 1. Mai ist für sie reserviert" – ÖFB kündigt Stellungnahme an

Wien/Klagenfurt – Am 1. Mai kommt es zum großen Finale. Rapid Wien fordert Red Bull Salzburg im Endspiel um den ÖFB-Cup. Eigentlich sollte dieses brisante Match in der 17.500 Zuschauer fassenden Generali-Arena, der Heimstätte der Wiener Austria, stattfinden. Der Fußball-Bund hatte das Finale im Juni 2018 für vier Jahre an das generalüberholte Schmuckkästchen in Favoriten vergeben.

40.000 Fans erwartet

Bei Rapid hält sich die Begeisterung für den Austragungsort allerdings in Grenzen. Man will ins Wiener Happel-Stadion ausweichen. Die Hütteldorfer rechnen mit bis zu 40.000 Fans und erachten das Stadion der Austria für zu klein. Dies teilte der Verein am Donnerstag auf Anfrage des STANDARD mit.

Alternativ bietet sich auch die Stadt Klagenfurt und das Land Kärnten an. Im 30.000 Zuseher fassenden Wörthersee-Stadion fand das Cupfinale bereits sechsmal statt, zuletzt von 2014 bis 2018. "Unser Angebot an den ÖFB ist aufrecht, als neutraler Austragungsort für das Cupfinale zu fungieren", erklärte Sportreferent und Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ).

Die Einladung unterstrich auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): "Unser Wörthersee-Stadion steht bereit und wäre sicher die perfekte Wahl für das Cup-Finale – auch, weil hier tatsächlich der Fußball im Mittelpunkt stehen würde!" Klagenfurt hatte erstmals 2010 als Ausrichter fungiert. 2017 unterlag Rapid im Endspiel Salzburg mit 1:2.

Stellungnahme des ÖFB ausständig

Der ÖFB hat zur Stadionfrage für das Finale für Donnerstag eine Stellungnahme angekündigt. (red, APA, 4.4.2019)