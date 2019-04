Mehrere Verletzte nach Unfall von Lkw und Zug in Wien

Der Unfall ereignete sich auf einem Bahnübergang im Bezirk Donaustadt

Wien –Bei dem Unfall auf einem Bahnübergang in Wien-Donaustadt wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Zugführer war wie der Lkw-Lenker unter den Schwerverletzten, teilten Berufsfeuerwehr und Berufsrettung in einer gemeinsamen Aussendung mit. Beide wurden von der Rettung notfallmedizinisch versorgt. Eine Person wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Lastwagenfahrer war eingeklemmt gewesen.

Zudem hatten die Einsatzkräfte vorerst 13 Leichtverletzte zu versorgen, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Diese waren im hinteren Teil des Fahrzeugs und wurden von der Feuerwehr aus dem Zug geholt. Sie wurden von der Berufsrettung betreut, die mit dem Katastrophenzug an Ort und Stelle war. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr gesichert und sollten für die Bergung vorbereitet werden.

Zum Teil entgleist

Der Unfall war laut ÖBB kurz vor 11.00 Uhr auf einer technisch nicht gesicherten Eisenbahnkreuzung passiert. Der Lkw-Fahrer dürfte den Regionalzug der Marchegger Ostbahn übersehen habe, sagte ein Sprecher gegenüber der APA. Die zwei Dieseltriebwagen seien "zum Teil entgleist", betroffen war der vordere Teil des Zuges.

Die Strecke zwischen Wien-Aspern und Raasdorf war unterbrochen und dürfte etwa bis 22.00 Uhr gesperrt bleiben. Die Verbindung zwischen Wien-Praterstern und Bratislava wurde in beide Richtungen über Gänserndorf umgeleitet. Zwischen Aspern und Raasdorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. (APA, 4.4.2019)