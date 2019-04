Die Motive hinter den NS-Gewaltexzessen

Dem steht das Konzept der Selbstermächtigung der neueren Täterforschung entgegen, das die handelnden Personen in den Mittelpunkt stellt (( siehe Wissen ). Die Logik hinter legitimierter Gewaltanwendung lässt sich auch auf Schauplätze außerhalb des NS-Regimes übertragen, wie die Forscher betonen. Derzeit untersucht Daniel Brewing Bilder vom "guten Soldaten" in den USA vom Sezessions- bis zum Vietnamkrieg, wo ähnliche Muster exzessiver Gewalt zu finden sind.

Diese Vorurteile aktivierte die NS-Propaganda im Zuge des Überfalls auf Polen 1939, der sich heuer zum 80. Mal jährt. Zusammen mit tatsächlich gewaltsamen Übergriffen der Polen auf die deutsche Minderheit infolge des Einmarschs der Wehrmacht bereiteten diese Feindbilder den Boden dafür, die Deutschen als Opfer zu stilisieren, die "quasi in einer humanitären Intervention" geschützt werden mussten, so Brewing. "Die Denkfigur vermittelte, dass es anständig war, als Reaktion Gewalt anzuwenden."

Als Hintergrund für Gewaltexzesse macht Brewing drei Ebenen fest: Da wären zunächst tiefsitzende Feindbilder. Im Fall von Polen führt Brewing etwa die oberschlesischen Grenzkämpfe in der Folge des Ersten Weltkriegs an, welche im kollektiven Gedächtnis die Vorstellung verankerten, dass die Polen "kulturell rückständige Barbaren mit einer speziellen Affinität zu Gewalt" seien.

Seine Erkenntnisse aus der Analyse der Massaker an polnischen Zivilisten, die er kürzlich am Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ) vorstellte, sind aber noch mehr: Sie eröffnen neue Perspektiven darauf, wie Gewalt entsteht und legitimiert wird – und wie die NS-Herrschaft darauf aufbauen konnte.

Wie konnte es zu derart willkürlichen Gewaltexzessen kommen? Und welche Motive spielten dabei eine Rolle? Fragen wie diese hat Daniel Brewing von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen in einer umfassenden Studie untersucht. Diese rückt ein bisher vernachlässigtes Kapitel der NS-Geschichte in den Mittelpunkt: die Massaker an der nichtjüdischen polnischen Zivilbevölkerung. Bis heute steht diese spezielle Form von Gewalt Brewing zufolge "im Schatten von Auschwitz" – so lautet auch der Titel des Buches, mit dem der Historiker die Randzonen der NS-Gewaltgeschichte ausleuchtet.

"Die großteils bäuerliche Bevölkerung stand unter Generalverdacht", schildert der Historiker. "Jedes Dorf, in deren Nähe Partisanen gesichtet wurden, war Zielscheibe. Egal, ob sich tatsächlich Hinweise auf Partisanen fanden oder nicht. Auch wenn es keinerlei Anhaltspunkte gab, galt das zuweilen erst recht als verdächtig." So wurden ganze Landstriche dem Erdboden gleichgemacht, oft die gesamte Bevölkerung der betreffenden Dörfer an Ort und Stelle erschossen oder zur Zwangsarbeit deportiert.

WISSEN

Täterforschung: Von Monstern und normalen Männern

Wie ist es möglich, dass Menschen zu so unfassbar schrecklichen Taten fähig sind, wie sie während des Nationalsozialismus geschehen sind? Seit Jahrzehnten machen sich Historiker darüber Gedanken, was den Holocaust und die Gewalt innerhalb des nationalsozialistischen Herrschaftssystems ermöglichte. Dabei gab es unterschiedliche Phasen, wie Täter und Täterinnen betrachtet wurden. Lange hielt sich die Vorstellung, dass letztlich nur eine kleine Zahl von entmenschlichten, monsterhaften Tätern für das Gewaltregime verantwortlich war, allen voran Hitler, auf dessen umfassende Mordbefehle sich auch die Angeklagten in den Nürnberger Prozessen nach 1945 beriefen. Mit dem Eichmann-Prozess 1961 kam außerdem das Bild des kühlen Schreibtischtäters hinzu, der eine fabriksmäßig-bürokratische Mordwerkstatt betrieb, unterhalten durch eine mehr oder weniger willenlose Masse an Befehlsempfängern.

In den 90ern begann man den Täterbegriff auszudehnen und tiefer hinter die Motive der Einzelnen zu blicken. Daniel Goldhagen erklärte in seiner 1996 publizierten Studie "Hitlers willige Vollstrecker" die Fähigkeit zum Morden mit dem in der deutschen Kultur tief verankerten Judenhass, während Christopher Browning in "Ganz normale Männer" (1993) zeigte, dass die Täter nicht einfach durch Antisemitismus getrieben wurden, sondern eine Vielzahl von Motiven (Schwäche, Alkohol, Gruppendruck) eine Rolle spielte.

Etwa zeitgleich hat Raul Hilberg, Pionier der Holocaust-Forschung, mit "Täter, Opfer, Zuschauer" (1992) die Kategorien erweitert. Heute spricht man u. a. von Mittätern, Helfern, Profiteuren und hat auch deren Handlungsspielraum im Blick. In den letzten Jahren versuchte die Täterforschung die Ebene des Einzelnen wieder mit der Systemebene zusammenzuführen. So hob Timothy Snyder, der sich 2010 in "Bloodlands" mit den Massakern in Osteuropa auseinandersetzte, u. a. hervor, dass in den staatsfreien Räumen im besetzten Osten eigene Gesetze herrschten. Der Soziologe Stefan Kühl wiederum sucht mit "Ganz normale Organisationen" (2014) in den weitverzweigten Strukturen nach Motiven für die Täter.

Unbestritten ist, das die Zentralen der Macht auf vielen Ebenen mit ihren peripheren Ausläufern in Wechselwirkung standen – und es ein differenziertes Gemenge an Motiven für die Täter und Täterinnen gibt, die wohl nur in ihrer Gesamtheit den Horror erklären können. Obwohl lange ausgeblendet, hat die Thematisierung der Täter und ihrer Verantwortung mittlerweile auch in Museen und Gedenkstätten Platz gefunden – wie das Beispiel des Hauses der Geschichte Österreich zeigt. (kri)

