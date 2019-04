Pöltl veranstaltet im Juni erstes Nachwuchscamp in Wien

"Ein kleiner Traum geht für mich in Erfüllung": NBA-Legionär arbeitet in seiner ehemaligen Heimhalle mit Acht- bis 14-Jährigen

Wien – Österreichs NBA-Legionär Jakob Pöltl veranstaltet von 20. bis 23. Juni erstmals ein Basketball-Camp in Wien. In Zusammenarbeit mit seinem Ex-Club Vienna D.C. Timberwolves gibt der Center der San Antonio Spurs Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 Jahren Gelegenheit, an ihrem Spiel zu arbeiten.

"Mit dem Camp geht ein weiterer kleiner Traum für mich in Erfüllung: Ich möchte viele Kids für Basketball begeistern und dem Basketball in Österreich auch auf diese Art etwas zurückgeben", erklärte Pöltl. Das erste Camp sei erst der Anfang. "Ich hoffe, dass im Laufe der Jahre noch viele dazukommen werden."

Abgehalten wird das 1. Jakob Pöltl Basketball Camp in der Heimhalle der Timberwolves in der Bernoullistraße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Pöltl wird selbst vor Ort sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 170 Euro. Dafür gibt es jeweils zwei Trainingseinheiten täglich, weitere Aktivitäten und Programm von 8.30 bis 17.00 Uhr. (APA, 4.4.2019)