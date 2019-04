Bank Austria-Mutter Unicredit bereitet Angebot für Commerzbank vor

"Financial Times": Italiener bereiten Übernahmeangebot für Commerzbank vor – Für Fall, dass Gespräche mit Deutscher Bank scheitern

Frankfurt – Die italienische Großbank Unicredit bereitet einem Zeitungsbericht zufolge eine milliardenschwere Übernahmeofferte für die Commerzbank vor. Der Konzern werde sich wahrscheinlich nicht in die laufenden Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutsche Bank einschalten, stehe aber bereit, falls diese Gespräche scheitern sollten, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unicredit wolle mit einem bedeutenden Anteil die Kontrolle bei der Commerzbank übernehmen und diese dann mit ihrer deutschen Tochter HypoVereinsbank fusionieren.

Unicredit lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab, die Commerzbank war zunächst nicht erreichbar.

Die Gespräche über eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank laufen unterdessen einem Insider zufolge planmäßig. Die Verhandlungen der beiden Banken würden "sehr sorgfältig" geführt, sagte die Person mit direkter Kenntnis der Gespräche am Donnerstag. "Wenn, dann machen wir es richtig." Darin seien sich Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank einig. (Reuters, 4.4.2019)