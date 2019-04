Am Schauplatz: Ich sammle, also bin ich: TV-Tipps für Donnerstag

Außerdem: , Politik Live: Talk im Hangar-7: Neue Rechte – Wie groß ist die Gefahr?, Eco

19.40 REPORTAGE

Re: Vier Eltern und ein Kind – Co-Parenting in den Niederlanden Der knapp zweijährige Quinten verbringt die Hälfte der Woche bei seinen beiden Müttern, die andere bei seinen zwei Vätern. Kennengelernt haben sich die beiden homosexuellen Paare über eine Co-Parenting-Plattform im Internet – einen virtuellen Treffpunkt für homosexuelle Paare, die gemeinsam ein Kind haben wollen. Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Rechte der Tiere Studien belegen, dass viele Tiere ein Bewusstsein haben, dass sie leidens- und schmerzfähig sind. Die Doku untersucht, wie Tierwohl und artgerechte Haltung im Spannungsverhältnis von Verhaltensbiologie und Wirtschaftsinteressen immer wieder neu definiert werden.

Bis 21.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ich sammle, also bin ich Ob Zwergerln, Autogramme oder Modelleisenbahnen: So unterschiedlich ihre Objekte auch sein mögen, die Sammler in dieser Reportage von Nina Horowitz haben etwas gemeinsam: Ihre Schätze sind alles für sie. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Pöbeleien im Parlament – Verroht der politische Umgangston? Geht es derzeit besonders heiß her im Hohen Haus, und wenn ja, warum? Gäste bei Ingrid Thurnher: Andreas Khol, (Ex-Nationalratspräsident ÖVP), Jörg Leichtfreid, (stv. Klubobmann SPÖ), Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek, Alma Zadić von der Liste Jetzt. Bis 21.55, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Neue Rechte – Wie groß ist die Gefahr? Wie gefährlich ist die Identitäre Bewegung, und wie eng sind ihre Bande zur Bundesregierung? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind der Jugendkulturforscher Bernhard Heinzlmaier, der rechte Verleger Götz Kubitschek und der Publizist Henryk M. Broder. Bis 23.25, Servus TV

22.25 GEHEIMNISVOLL

Borgman (NL 2015, Alex van Warmerdam) Auf der Flucht sucht der Obdachlose Camiel Borgman Unterschlupf bei einer betuchten Familie. Zunächst verjagt, kehrt er zurück und beginnt die Familie geschickt zu manipulieren. Bizarrer, spannender Horrortrip mit Jan Bijvoet in der Hauptrolle. Bis 0.15, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Weltwirtschaft schwächelt: Österreich hält sich wacker. / Drohende Milliardenstrafen: Was zu tun ist, um die Klimaziele zu erreichen. / Intelligente Stromzähler: Wie sicher sind sie, was bringen sie? Bis 23.05, ORF 2