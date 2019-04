Verzweiflungsaktion in letzter Minute

Die britische Premierministerin Theresa May berät sich spät, aber doch mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn. London will eine weitere Verlängerung in Brüssel erreichen.

Im Kampf gegen die Uhr – und bedrängt von neuen Initiativen im Unterhaus – hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch versucht, den geplanten EU-Austritt im Einvernehmen mit der Labour Party zu organisieren. Deren Vorsitzender Jeremy Corbyn folgte am Nachmittag ihrer Einladung zu Beratungen. Sie wolle den Brexit "bald und ordentlich" organisieren und dabei die Teilnahme an der Europawahl vermeiden, sagte May.

Unterdessen wollten die früheren Minister Oliver Letwin (Tories) und Yvette Cooper (Labour) noch am Mittwoch ein Gesetz durchs Parlament peitschen und damit die Premierministerin dazu zwingen, beim EU-Rat eine Verlängerung zu beantragen. Dies sei gar nicht nötig, argumentierten Regierungsvertreter, schließlich werde der EU-Austritt durch Mays neue Initiative ohnehin aufgeschoben.

Dies setzt aber eine Einigung mit Brüssel voraus. Ohne den Austrittsvertrag, dem die Abgeordneten bisher die Zustimmung verweigern, scheidet Großbritannien am 12. April im Chaos ("No Deal") aus der EU aus, falls der Europäische Rat am kommenden Mittwoch nicht eine Lösung findet.

Dreiminütigen TV-Ansprache

Die Brexit-Befürworter in ihrer eigenen Partei reagierten empört auf Mays Vorgehen, das diese am Dienstagabend in einer dreiminütigen TV-Ansprache angekündigt hatte. Er könne den jetzt in Rede stehenden "weichen Brexit" unter Einschluss einer Zollunion mit der EU nicht mittragen, teilte Staatssekretär Nigel Adams mit und trat von seinem Posten im völlig unbedeutenden Wales-Ministerium zurück. Einer der Favoriten auf Mays Nachfolge, Ex-Außenminister Boris Johnson, gab sich "tief enttäuscht": Niemals werde er die Zollunion mittragen.

"Eine" Zollunion zählt zu den Forderungen von Labour. Corbyn und sein Brexit-Sprecher Keir Starmer wollen ein Mitspracherecht für die siebentgrößte Volkswirtschaft der Welt erreichen. Zudem wäre ein Großteil der Probleme für den Warenverkehr an der inneririschen Grenze gelöst. Ein entsprechender Vorschlag hat am Montag bei der nichtbindenden Abstimmung über mögliche Brexit-Alternativen eine Mehrheit nur mit drei Stimmen verfehlt.

Im Referendum-Dilemma

Eine Reihe von Labour-Abgeordneten bedrängten ihren Chef vorab mit der Forderung, er solle im Gespräch mit der Premierministerin auch auf einem zweiten Referendum beharren. Dies wird von May strikt abgelehnt, und auch Corbyn gehört bekanntermaßen nicht zu den Fans einer neuerlichen Volksabstimmung. Allerdings ist er an einen Beschluss seines Parteitags vom vergangenen Herbst gebunden, der dies als letzten Ausweg vorsieht.

May leitete am Dienstag eine siebenstündige Kabinettssitzung, bei der den Ministern die Mobiltelefone so lange vorenthalten wurden, bis Mays Ansprache über die Fernsehschirme der Nation geflimmert waren. Anschließend ließen die Teilnehmer – dem Fraktionsgeschäftsführer Julian Smith zufolge "das undisziplinierteste Kabinett der britischen Geschichte" – umso heftiger befreundete Medien ihre Version der Ereignisse wissen.

Dementsprechend unterschiedlich fielen die Berichte in den Londoner Zeitungen aus: 17 Minister hätten den "No Deal" angestrebt, meldete Daily Telegraph. Lediglich vier seien dieser Meinung gewesen, berichtete The Times.

Empörung über Schießübungen

Einigkeit bestand in allen Parteien immerhin in der Empörung über einen am Mittwoch publik gewordenen Film aus Kabul: Dort hatten britische Fallschirmjäger bei einer Schießübung das Konterfei von Oppositionsführer Corbyn als Zielscheibe benutzt. Dies sei "gänzlich unakzeptabel", ließ das Verteidigungsministerium verlauten und kündigte eine Untersuchung an.

Im Brexit-Ausschuss gab sich indes der zuständige Minister Stephen Barclay unberührt gegenüber der zunehmend härter werdenden Rhetorik, in der die Premierministerin und ihr Kabinett immer wieder als "Verräter" bezeichnet werden. Er selbst sei bekanntermaßen kein Freund des "weichen Brexits", teilte Barclay mit, empfahl seinen Kritikern aber einen Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus: Dort sei der vielfach gewünschte "No Deal" nicht durchsetzbar.

Gänzlich ablehnend gegenüber den neuen Kompromissversuchen äußerte sich die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon nach einem Gespräch mit May in London: Ihre schottische Nationalpartei SNP werde "jedem Tory- oder Labour-Brexit" die Zustimmung verweigern. (Sebastian Borger aus London, 3.4.2019)