Blaue Ableugnungstechnik

Identitäre? Kenn' ich nicht!

Ein Lehrstück an post-, kontra-und alternativfaktischer Ableugnungstechnik wurde uns jetzt im Interview des geschäftsführenden FPÖ-Klubobmanns Walter Rosenkranz mit Armin Wolf geboten. Identitäre? Kenn' ich nicht! Die zahlreichen personellen und ideologischen Verbindungen zwischen rechtsextremen Identitären und FPÖ? Eine Sache des bösen Mietrechts (man wird ja solche Mieter gar nie los ...) beziehungsweise der "journalistischen Freiheit"! Wenn FPÖler eine rechtsextreme Publikation ("info-direkt") betreiben, dann kann man als Eigentümer doch net wissen, was die da so schreiben!

Früher waren es hauptsächlich die Kommunisten, die so lange und mit eiserner Stirn behaupteten, dass Schwarz eigentlich Weiß ist, bis dem Zuhörer der Verstand stillstand. Und etliche Anpassler fanden, dass man schon darüber diskutieren könne, ob Schwarz vielleicht doch Weiß sein könne, wenn man es nur differenziert oder dialektisch betrachtet. Heute ist es die Neue Rechte, die gelernt hat, eine Lüge frech umzudefinieren.

Wenn das einmal in einer Demokratie gelingt und noch dazu die Schwarz-Weiß-Verdreher in der Regierung sitzen, dann bedarf es einer wirksamen Opposition. Die politische Opposition gegen die blaue Gehirnwäsche wird von der Liste Jetzt (Peter Pilz) und den Neos wahrgenommen. Die SPÖ unter Rendi-Wagner lässt da weitgehend aus. (Hans Rauscher, 3.4.2019)