Österreichs Honorarkonsul wegen Hochhausbrands in Dhaka festgenommen

Die Festnahme erfolgte laut lokalen Medien bereits am Samstag

Dhaka – Nach dem Brand eines Hochhauses in der Stadt Dhaka in Bangladesch, bei dem am vergangenen Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 25 Personen ums Leben kamen und 70 verletzt wurden, ist der österreichische Honorarkonsul in Dhaka festgenommen worden. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Holzmann, bestätigte der APA am Mittwochabend eine entsprechende Meldung des "Kurier".

Die Festnahme sei bereits am Samstag erfolgt, berichtete die lokale Internetzeitung bdnews.24.com. Tasvir Ul Islam, Missionschef des österreichischen Honorarkonsulats in Dhaka, soll demnach Mitbesitzer des 22-stöckigen Bürogebäudes sein, in dem das Feuer ausbrach. Behördenangaben zufolge sollen Fluchtstiegenhäuser gefehlt haben und illegal mehrere Stockwerke auf den FR Tower gesetzt worden sein. (red, APA, 3.4.2019)