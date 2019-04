Das sind die zwölf besten Aufbaustrategiespiele

two point hospital

Apropos Aussterben: Der spirituelle Nachfolger von "Theme Hospital" richtet sich an alle Spieler, die jemals ein Krankenhaus erfolgreich betreiben wollten. Das Game aus dem Jahr 2018 bietet eine Menge skurrilen Humor und spielerischen Tiefgang. Der Ansturm an Patienten mit "Monobrauen" und "verbalem Durchfall" muss ja irgendwie in den Griff bekommen werden.