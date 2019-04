Christo will Pariser Triumphbogen verhüllen

Arc de Triomphe soll 2020 in 25.000 Quadratmeter Stoff verpackt werden

Der Künstler Christo (83) will von 6. bis 19. April 2020 den Triumphbogen in Paris verhüllen. Der Arc de Triomphe soll in rund 25.000 Quadratmeter silber-bläulichen Stoff verpackt werden, der mit insgesamt 7.000 Meter rotem Seil zusammengehalten wird, teilte das Zentrum nationaler Monumente (CMN) mit.

Christo und seine 2009 verstorbene Frau Jeanne-Claude wurden unter anderem mit der Verhüllung des Berliner Reichstages 1995 berühmt. Parallel zur Verhüllung des Triumphbogens wird das Pariser Centre Pompidou Christo und Jeanne-Claude vom 18. März bis 15. Juni 2020 eine Ausstellung widmen. Sie rückt die Jahre 1958 bis 1964 in den Mittelpunkt, als das Künstlerpaar in der französischen Hauptstadt lebte.

Gleichzeitig illustriert die Ausstellung die Geschichte des weltbekannten Projekts der Verhüllung der Pont Neuf im Jahr 1985. Dabei wurde die älteste Brücke von Paris in 40.000 Quadratmeter sandfarbenes Polyamidgewebe verpackt. (APA, 3.4.2019)