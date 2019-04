Bestätigt: "Borderlands 3" sechs Monate exklusiv im Epic Games Store

Loot-Shooter erscheint am 13. September für PC, Playstation 4 und Xbox One

"Borderlands 3" erscheint tatsächlich am 13. September zeitexklusiv im Epic Games Store. Zuvor hatte ein gelöschter Tweet und Video den Release-Zeitpunkt, sowie die Plattform der Wahl verraten. Gearbox hatte diese am 1. April veröffentlicht und schnell wieder gelöscht. Wie mittels Presseaussendung nun bestätigt wurde, ist das Game dann erst im April 2020 bei anderen Anbietern zu haben.

Gameplay-Trailer enthüllt

Zum Game wurde nun außerdem ein Gameplay-Trailer enthüllt. In diesem ist die Rede von "Milliarden Waffen", einer Menge Loot und verschiedenen Welten. Zu sehen ist auch das Gaming mittels Splitscreen und gemeinsamen Autofahrten. Anstatt Vorfreude für das Game zu zeigen, dreht sich in den Kommentaren alles um den Exklusiv-Deal mit Epic Games. Viele Spieler ärgern sich darüber und kündigten an, das Game nicht zum Release zu kaufen. (red, 3.4.2019)