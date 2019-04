Hofer verkauft Huawei P20 ab

Ein großes Geschäft macht der Diskonter mit dem Verkauf von Handys nicht

Vergange Woche hat Huawei hat die mit Spannung erwarteten Smartphones P 30 und P30 Pro vorgestellt. Das Vorjahresmodell P20 wird nun bei Hofer abverkauft. Für 359 Euro gibt das Handy in Dual-Sim Ausführung. Wie beim P30 legte Huawei auch beim P20 großen Wert auf die Kameras – es verfügt über eine 20 Megapixel + 12 Megapixel Dual-Hauptkamera und 24 Megapixel Frontkamera.

Weitere Hersteller im Angebot

Neben dem Huawei-Gerät verkauft der Lebensmittel-Diskonter auch Smartphones von Apple, Samsung, ZTE und Alcatel. Ein großes Geschäft macht Hofer mit dem Verkauf von Handys nicht, aber er kann so seinem Mobilfunker Hot unter die Arme greifen – der dem Unternehmen gutes Geld in die Kassen spült. Branchenkenner gehen von einem hohen einstelligen Millionenbetrag aus, der jährlich in die Kassen von Hofer landet. Mittlerweile ist der Diskonter, hinter den etablierten Handynetzbetreibern A1, T-Mobile und "3" der viertgrößte heimische Anbieter. (red, 3.4. 2019)