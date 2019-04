"#Abschiebechallenge": Rechte Twitter-Kampagne sorgt für Empörung

Kreise rund um rechtsextreme NPD nominieren ihnen missliebige Personen für symbolische Außerlandesbringung

Twitter-User von und rund um die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) sorgen derzeit für Aufregung auf Twitter. Denn in ihren Kreisen kursiert eine neue "Challenge". Dabei geht es allerdings nicht um eine riskante Mutprobe, sondern um Angriffe auf Personen die man als politische Gegner erachtet.

SPD-Politikerin und Journalisten

In der "Abschiebechallenge" zeigen sich die Teilnehmer mit einem Schild, auf der der Name einer Person aufgeführt, deren Außerlandesbringung man sich wünsche. NPD-Chef Frank Franz posiert etwa mit einem Zettel, auf dem der Name der SPD-Politikerin Sawsan Chebli notiert ist.

screenshot: twitter

Auch andere bekanntere Gesichter der Partei sind am Start. Der ehemalige Vorsitzende und nunmehrige Europaabgeordnete Udo Voigt würde demnach Deniz Yücel abschieben lassen, "weil er ein übler Hetzer" sei. Dabei wirft er dem deutschen Journalisten ein acht Jahre altes Zitat vor, das laut Correctiv-Faktencheck aus einem satirischen Text stammt. Yücel gelangte zu größerer Bekanntheit, da er von Februar 2017 bis Februar 2018 in der Türkei wegen angeblicher "Terrorpropaganda" inhaftiert war.

screenshot: twitter

Ebenfalls auf eine Journalistin abgesehen hat es Ricarda Riefling. Die Nutzerin, die sich selbst als "aktivistisch und revolutionär" sieht, kandidiert bei der kommenden Europawahl auf Listenplatz 3 für die NPD. Auf ihrem Wahlsujet fordert sie die Abschaffung des Paragrafen 130 im Strafgesetzbuch, der unter anderem Hetze, Gewaltaufrufe und die Verherrlichung des Nationalsozialismus verbietet.

screenshot: twitter

Twitter untätig

Bei zahlreichen anderen Twitter-Nutzern löst die "Abschiebechallenge" Entsetzen aus. Einige sind dazu übergegangen, die der Challenge zugehörigen Beiträge zu melden oder sich direkt an Twitter zu melden. Ersten Rückmeldungen des Twitter-Supports zufolge sieht das Netzwerk die Abschiebeaufrufe allerdings nicht als Verstoß gegen seine Richtlinien an.

Andere wiederum verbreiten nun bearbeitete Varianten der Challenge-Fotos weiter. Darauf zu sehen sind Botschaften, die den Botschaften der NPD wohl diametral entgegenstehen – etwa auf einer Aufnahme des Parteivorstandsmitglieds Claus Cremer. (red, 03.04.2019)