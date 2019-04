Österreichs erste Schach-Großmeisterin Eva Moser 36-jährig gestorben

Die gebürtige Salzburgerin war einmal Nummer 25 der Welt

Graz – Österreichs erste Schach-Großmeisterin, die gebürtige Salzburgerin Eva Moser, ist am vergangenen Wochenende in Graz im Alter von 36 Jahren nach Krankheit verstorben. Das teilte der Österreichische Schachbund am Mittwoch mit.

Highlights in Mosers Karriere waren der Vizeeuropameistertitel 1998 in Mureck bei den U16-Mädchen und der Gewinn der Staatsmeisterschaft 2006 in Gmunden, wo sie alle Männer hinter sich ließ und als erste Frau den Titel gewann.

Ihre beste Platzierung in der Weltrangliste war ein 25. Platz im Juli 2012 mit einer Karriere-Höchstzahl von 2.471 Elo-Punkten. Bereits 2003 wurde Moser vom Weltschachbund für ihre Leistungen der Titel einer Schach-Großmeisterin verliehen, ein Jahr später folgte der Männer-Titel eines Internationalen Meisters. (APA, 3.4.2019)