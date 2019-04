Tschechien bekommt neuen TV-Sender "CNN Prima News"

Privatsender "Prima" kooperiert mit amerikanischer CNN

Prag – Der tschechische private TV-Sender "Prima" hat die Gründung eines neuen Nachrichtenkanals in Kooperation mit dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN angekündigt. Der TV-Kanal "CNN Prima News" soll in zwölf Monaten auf Sendung gehen, wie tschechische Medien am Mittwoch berichteten.

Um die heimische Berichterstattung sollen sich "Prima"-Redakteure kümmern, die Berichterstattung aus dem Ausland werde von CNN geliefert, hieß es. Laut dem Generaldirektor von "Prima", Marek Singer, wird zur Zeit eine neue TV-Zentrale in Prag gebaut, die "eines der modernsten Redaktionsstudios in Europa" sein sollte.

In Tschechien gibt es bereits einen reinen TV-Nachrichtenkanal – "CT-24", der dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen (CT) gehört. "Prima" wurde 1993 als erster tschechischer Privatsender ins Leben gerufen. Heute betreibt der Eigentümer FTV Prima Holding acht TV-Kanäle. Die Zuschauerquote der "Prima"-Kanäle liegt bei fast 23 Prozent. FTV Prima Holding ist im Besitz der tschechischen Unternehmer Ivan Zach und Vladimir Komar. (APA, 3.4.2019)