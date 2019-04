Briten brauchen auch bei ungeordnetem EU-Austritt kein Visum

EU-Parlament besteht aber auf gegenseitiger Regelung

Brüssel – Briten können nach einem EU-Austritt weiter für drei Monate ohne Visum in die EU reisen. Dies beschloss das Europaparlament am Mittwoch in Brüssel. Die Abgeordneten knüpften die Visabefreiung allerdings an eine entsprechende Gegenleistung von britischer Seite. Sollte Großbritannien für einen EU-Staat Visa einführen, bräuchten auch Briten Visa für die Einreise in die EU.

Mit der Visabefreiung sei keine Arbeitserlaubnis verbunden, betonten die EU-Abgeordneten. Das Votum sei wichtig, gerade vor dem Hintergrund eines möglichen harten, ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens, sagte Chefverhandler Sergej Stanischew. Die vom Innenausschuss beschlossene Regelung muss am Donnerstag noch vom Plenum des Europaparlaments angenommen werden. (APA, 3.4.2019)