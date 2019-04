Tojner will Lokalaugenschein auf dem Heumarkt absagen

Die Wertinvest will auf die mündliche Verhandlung im Hotel Intercont verzichten, die das Bundesverwaltungsgericht für 10. April anberaumt hat

Wien – Nächste Wendung in der Causa zum Bauprojekt auf dem Wiener Heumarkt. Die Wertinvest Hotelbetriebs GmbH des Wiener Unternehmers Michael Tojner hat dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am 29. März mitgeteilt, auf die für 10. April anberaumte mündliche Verhandlung zu verzichten.

Die Gesellschaft hatte selbst den Antrag gestellt, einen Lokalaugenschein durchzuführen – die Verhandlung sollte daher in Tojners Hotel Intercont stattfinden. Zudem sollte der Sachverständige Manfred Wehdorn befragt werden, der im Auftrag des BVwG ein Gutachten zum Bauvorhaben und dessen Auswirkungen auf den Status von Wien als Weltkulturerbe erstellt hatte. Seine Expertise ist kritisch ausgefallen. Eine weitere mündliche Verhandlung sei zur Entscheidungsfindung nicht notwendig, begründete die Wertinvest ihren Schritt.

In dem Verfahren geht es um die Frage, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden soll. Die Wertinvest hat dieses Verfahren selbst in Gang gesetzt, quasi um sicherzugehen, dass für das umstrittene Bauprojekt, das die Errichtung eines Hochhauses beinhaltet, eben keine UVP nötig ist. Die Wiener Landesregierung als erste Instanz sah das auch so, der Bescheid wurde allerdings nicht rechtskräftig – und nun ist eben das BVwG am Zug und hat als ersten Schritt das Wehdorn-Gutachten eingeholt.

Naturschützer sind für Lokalaugenschein

Das Gericht hat nun die involvierten Parteien, darunter das Amt der Wiener Landeregierung, die Wiener Umweltanwaltschaft und die Alliance for Nature sowie andere Projektgegner, zur Stellungnahme aufgefordert. Sollten sie auf der Abhaltung der Verhandlung bestehen, müssen sie ihre Gründe dafür bekanntgeben.

Die Alliance for Nature zum Beispiel hat sich für die Abhaltung der Verhandlung ausgesprochen. Sie ist der Rechtsansicht, die Realisierung des Bauvorhabens wäre rechtswidrig, die Republik würde bei Genehmigung ihre Verpflichtungen im Konnex mit dem Weltkulturerbeschutz verletzen.

Nun ist also wieder das Bundesverwaltungsgericht am Zug. (Renate Graber, 3.4.2019)