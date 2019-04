Löger erhöht bei Digitalsteuer für Google und Co auf fünf Prozent

Bisher wurde mit einem Tarif von drei Prozent für alle Werbeabgaben gerechnet. Die Abgabe soll ab 2020 gelten und bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr einbringen

Ab 2020 soll Onlinewerbung in Österreich mit fünf Prozent besteuert werden, analog zur bestehenden Werbeabgabe in Print und Rundfunk. Das hat Finanzminister Hartwig Löger am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt. Bisher war die Rede von einer Abgabe von drei Prozent. Auf EU-Ebene war ein Vorstoß zur Digitalsteuer gescheitert. Während Brüssel auf ein koordiniertes Vorgehend der Industriestaaten (OECD) setzt, geht Österreich nun im Alleingang voran.

Mit der Ankündigung weicht Löger deutlich von den bisherigen Plänen ab. Demnach war eine einheitliche Werbeabgabe von drei Prozent geplant. Für Print- und Rundfunk-Schaltungen hätte sich der Satz reduziert, weil hier bisher schon fünf Prozent eingehoben werden. Dank der neuen Online-Besteuerung – auf digitale Anzeigen gibt es bisher keine Sondersteuer – wäre die neue Regelung aufkommensneutral gewesen, hatte der Minister öfters beteuert.

Die Onlinewerbeabgabe soll für Unternehmen ab 750 Millionen Euro Umsatz, davon 25 Millionen Euro in Österreich, gelten. Sie zielt also auf die Onlineriesen wie Google und Facebook ab. Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstitus schätzten das Aufkommen bei einem Tarif von drei Prozent auf 10 bis 15 Millionen Euro im Jahr. Umgelegt auf die nun geplanten fünf Prozent würde das Einnahmen für den Finanzminister von 17 bis 25 Millionen bedeuten.

Digitalsteuerpaket

Die Onlinewerbeabgabe ist Teil eines Pakets, von dem sich Löger Einnahmen von rund 200 Millionen Euro erhofft. Rund zwei Drittel davon sollen durch die Einhebung der Mehrwertsteuer im Onlinehandel ab dem ersten Cent stammen. Bisher gilt bei Lieferungen aus Drittstaaten eine Freigrenze von 22 Euro. Das betreffe laut Löger den Großteil des Onlinehandels, auch weil der Warenwert oft falsch deklariert werde.

Als dritte Maßnahme sollen künftig Vermittlungsplattformen wie Airbnb und Co verpflichtet werden, den Steuerbehörden ihre Buchungen offenzulegen. Die Regierung vermutet, dass viele Vermieter ihre Einnahmen nicht versteuern. Mittlerweile übernachten pro Jahr 770.000 Gäste aus 187 Ländern via Airbnb in Österreich. Als Druckmittel sollen die Unternehmen der sogenannten Sharing Economy für nicht erfolgte Abgaben haften.

Ziel des Paktes sei aber nicht so sehr, die Staatskassen zu füllen, sondern für fairen Wettbewerb zwischen der digitalen und der traditionellen Wirtschaft zu sorgen, betonte Löger. (red, 3.4.2019)