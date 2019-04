Juve feiert siebenten Sieg in jüngsten acht Spielen

2:0 gegen Cagliari – Serie-A-Leader vorerst 18 Punkte vor Napoli

Cagliari (Sardinien) – Für Juventus Turin ist der neuerliche Fußball-Serie-A-Titel am Dienstagabend noch näher gerückt. Die "Alte Dame" setzte sich bei Cagliari mit 2:0 durch und baute den Vorsprung auf Salzburgs Europa-League-Bezwinger SSC Napoli zumindest für einen Tag auf bereits 18 Punkte aus. Der erste Verfolger des Titelverteidigers steht am Mittwoch (19.00 Uhr) bei Abstiegskandidat Empoli vor einem Pflichtsieg.

Für den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo sprangen Leonardo Bonucci (22.) und Moise Kean (85.) als Torschützen in die Bresche. Für Juve war es der zweite Sieg in Folge und der siebente in den jüngsten acht Runden. (APA, 2.4.2019)