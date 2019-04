Bullen verkürzen in Wien auf 1:2, KAC stellt in Graz auf 3:0

Salzburger gewinnen nach Overtime 4:3 gegen Capitals – Matchpuck für Klagenfurter nach drittem Sieg gegen die Grazer

Wien/Graz – Zwischen den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg geht es weiter heiß und knapp her. Nachdem schon Spiel zwei in der Verlängerung (zugunsten der Capitals) entschieden worden war, fiel auch im dritten Spiel die Entscheidung in die Verlängerung. Nach einem 3:3 nach regulärer Spielzeit besorgte Kapitän Matthias Trattnig nach einem krassen Defensivfehler von Mario Fischer in der 6. Minute der Overtime den entscheidenden Treffer für die Salzburger, die damit auf 1:2 in der Serie verkürzten.

Der KAC steht im zweiten Halbfinalduell vor dem Einzug ins Finale. Der Rekordmeister erhöhte am Dienstag gegen die Graz 99ers mit einem 3:0-Auswärtssieg auf 3:0. Die Klagenfurter benötigen damit in der "Best-of-seven"-Serie nur noch einen Sieg zum Aufstieg. Die erste Chance erhalten sie am Freitag vor Heimpublikum. (APA, red, 2.4.2019)

EBEL vom Dienstag – Halbfinale (best of seven), 3. Spiele:

Moser Medical Graz 99ers – KAC 0:3 (0:0,0:1,0:2). Graz, Eisstadion Liebenau, 4.126 (ausverkauft). Tore: Geier (29.), Wahl (59.), Comrie (60./SH/EN). Strafminuten: 10 bzw. 16.

Stand in der Serie: 0:3. Zuvor gespielt: 0:1 n.V. (h), 2:3 n.V. (a). Nächstes Spiel am Freitag (19.15 Uhr) in Klagenfurt.

spusu Vienna Capitals – Red Bull Salzburg 3:4 n.V. (1:1,2:2,0:0 – 0:1). Wien, Schultz-Halle, 5.500. Tore: Olden (8./SH), Schneider (30.), Vause (38.) bzw. Vandevelde (16.), Heinrich (33./PP), Herburger (40.), Trattnig (66.). Strafminuten: 12 bzw. 12

Stand in der Serie: 2:1. Zuvor gespielt: 4:2 (h), 2:1 n.V. (a). Nächstes Spiel am Freitag (19.15 Uhr) in Salzburg.