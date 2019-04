Salzburg-Trainer Rose angeblich mit Mönchengladbach einig

Der sehr erfolgreiche Bullen-Dompteur soll sich laut deutschem Medienbericht mit dem Bundesligisten geeinigt haben

Mönchengladbach/Wolfsburg – Es wurde bereits viel gemunkelt, nun aber könnte es konkret werden. Salzburgs Erfolgstrainer Marco Rose soll sich laut Informationen der "Bild"-Zeitung bereits grundsätzlich mit Borussia Mönchengladbach geeinigt haben. Für Rose, der in Salzburg über eine Ausstiegsklausel verfügt, dürften bis zu drei Millionen Euro hinzublättern sein. Die Salzburger, am Mittwoch (18 Uhr) beim Regionalligisten GAK im ÖFB-Cup-Semifinale engagiert, ließen sich am Dienstag keine Stellungnahme entlocken.

Der deutsche Bundesligist kündigte jedenfalls am Dienstag die vorzeitige Trennung von Dieter Hecking mit Saisonende an. Der aktuelle Tabellenfünfte gab bekannt, mit einem neuen Chefcoach in die nächste Saison zu gehen. Dabei wäre der Vertrag mit Hecking noch bis Juni 2020 gelaufen.

Hecking hatte die Borussen im Dezember 2016 übernommen. Unter dem 54-Jährigen überwinterte Mönchengladbach zuletzt hinter Borussia Dortmund und Bayern München. In der Rückrunde lief es aber nicht mehr nach Wunsch. Nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Runden liegen die "Fohlen" derzeit außerhalb der Champions-League-Ränge. "Ich habe Dieter diese Entscheidung bereits am Montag mitgeteilt. Sie ist strategischer Natur und für die Zukunft des Klubs ausgelegt", sagte Sportdirektor Max Eberl. Als möglicher Nachfolgekandidat geistert schon seit Tagen der Name Marco Rose durch den Borussia-Park.

Rose auch in Wolfsburg Thema

Auch der VfL Wolfsburg hat am Dienstag das Interesse an Rose als möglichen Nachfolger des am Saisonende scheidenden Bruno Labbadia bestätigt. "Es ist richtig, dass wir uns mit Marco Rose beschäftigt haben. Aber er ist nicht der Einzige, mit dem wir uns beschäftigen", sagte Sportchef Schmadtke am Dienstag "Sky Sport News HD".

Der Geschäftsführer des deutschen Bundesligisten betonte, dass Rose "bei mehreren Clubs für Interesse zu sorgen scheint". Der FC Schalke 04 und mindestens ein weiterer Bundesliga-Kontrahent sind angeblich an dem 42-jährigen Leipziger interessiert. 1899 Hoffenheim wollte Rose ebenfalls verpflichten. "Er wird irgendwann eine Entscheidung treffen, wenn er die Dinge besprochen hat. Dann wird man sehen, wozu er sich entscheidet, wo seine Zukunft sein wird oder ob er in Salzburg bleibt", sagte Schmadtke.

"Ich glaube, dass man das nicht so oft in seiner Karriere hat, dass man viele Anfragen hat und dann auch viele Möglichkeiten", hatte Rose unlängst in der Sendung "Talk & Tore" auf Sky Sport Austria gesagt.

Labbadia kündigte Mitte März seinen Abschied beim ambitionierten VW-Club an. Im Idealfall will Schmadtke den neuen Trainer "Ende April, Anfang Mai" präsentieren. Es gebe aber kein Ultimatum an den neuen Coach. "Es ist immer gefährlich, wenn man solche Zeitfenster öffnet. Ein späterer Zeitpunkt wäre auch nicht dramatisch schlimm." Ein Kandidat für die Labbadia-Nachfolge soll auch LASK-Trainer Oliver Glasner sein. (APA, sid, red, 2.4.2019)