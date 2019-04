Wie Games of Thrones: Die Angst vor dem Kontrollverlust in Algerien

Präsident Bouteflika wird gehen, die politischen Eliten kämpfen um die Macht

Algeriens greiser Staatschef Abdelaziz Bouteflika will zurücktreten. Nicht sofort, aber bald. Der neue Regierungschef und vormalige Innenminister Noureddine Bedoui stellt ein neues Kabinett vor, doch der mächtige Armeechef und Vizeverteidigungsminister Ahmed Gaïd Salah bleibt auf seinen Posten. Sobald Bouteflika für amtsunfähig erklärt wird oder zurücktritt, dürfte der seit 2002 amtierende Präsident des Oberhauses des Parlaments, Abdelkader Bensalah, Interimspräsident werden. Dieser entstammt der früheren Regierungspartei RND des im März entlassenen und im Land äußerst verhassten Expremiers Ahmed Ouyahia.

Algeriens in mehrere miteinander rivalisierende Fraktionen aufgespaltene Staatsführung will um jeden Preis die Kontrolle über den Übergangsprozess behalten und Konzessionen an die Protestbewegung vermeiden. Mit Bouteflikas Rückzug auf Raten geht dabei zwar eine langjährige Ära in Algerien zu Ende und eines der Hauptziele der Bewegung – die Absetzung des Staatschefs – wäre erreicht. Doch auf der Straße wird deutlich mehr gefordert.

Regimeinterne Verschiebung

Die Protestbewegung will echten politischen Wandel und eine Übergangsphase ohne die alte Garde. Ein solches Szenario steht jedoch nicht bevor und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch gefährlich. Denn damit würde die Protestbewegung zur Zielscheibe mächtiger Fraktionen im Sicherheitsapparat, die bereits eifrig daran arbeiten, Bouteflikas Clan von der Macht zu verdrängen. Eine solche regimeinterne Machtverschiebung deutet sich bereits seit Wochen an.

Jüngstes Indiz, dass dieser "Clash of Clans" in die heiße Phase tritt, ist die Verhaftung von Ali Haddad. Der Geschäftsmann und Verbündete Bouteflikas war am Samstag bei dem Versuch festgenommen worden, sich nach Tunesien abzusetzen. Inzwischen wurden Reiseverbote gegen ihn und elf weitere mit Bouteflika verbündete Oligarchen – darunter Mitglieder der einflussreichen Kouninef-Familie – behördlich bestätigt.

Ein Gericht in Algier hat bereits Untersuchungen wegen Korruption und unerlaubtem Kapitaltransfer gegen die Gruppe eingeleitet. Die jahrelang von Bouteflikas Präsidentschaft profitierenden Seilschaften sind gewarnt und angezählt. Wer formal die Macht in Algier übernehmen wird, ist unklar, wer derzeit im Hintergrund die Fäden zieht unbestritten. Algeriens "graue Eminenz" und Bouteflikas ärgster Gegner, der 2015 zwangspensionierte Exgeheimdienstchef Mohamed "Tewfik" Mediène. Mit dem in den 1990ern amtierenden Ex-Präsidenten Liamine Zeroual baut er gerade einen ernstzunehmenden Anwärter auf das höchste Staatsamt auf. (Philip Sofian Naceur, 2.4.2019)