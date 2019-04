Nachhaltigkeit kennt jeder? Prüfen Sie Ihr Wissen

Was ist eigentlich nachhaltig und was müssen nachhaltige Unternehmen leisten? Finden Sie es in diesem Quiz heraus

Eine Zukunft bereitzustellen, die für alle Teile der Gesellschaft lebenswert und von Dauer ist, ist verkürzt formuliert der Kern nachhaltigen Denkens. Selbstverständlich kann das auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Ausprägungen haben. Im Privaten denkt man in anderen Dimensionen als dies zum Beispiel Unternehmen oder staatliche Institutionen tun müssen. Verantwortung für die Umwelt und deren Zukunft betrifft viele Bereiche unternehmerischen Handelns. Die Wirtschaftsuniversität Wien beschäftigt sich daher mit Nachhaltigkeitsthemen auf Forschungsebene in zahlreichen Instituten und Arbeitsgruppen.

Forscherinnen und Forscher der Wirtschaftsuniversität haben einige Fragen vorbereitet, die wir in dieses Quiz umgewandelt haben. Am Ende laden wir Sie dazu ein, den Spieß umzudrehen und Ihre Fragen auf 100jahreforschung.at an die WU zu stellen. Die interessantesten Fragen der Community werden in Videoform beantwortet.