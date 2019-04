Frau bringt in 26 Tagen drei Kinder zur Welt

In Bangladesch brachte eine 20-Jährige ihr erstes Kind zu Welt, 26 Tage später wurde sie erneut Mutter – diesmal von Zwillingen. Sie wusste nichts von der Doppelschwangerschaft

Das erste Kind der 20-jährigen Arifa Sultana, ein Sohn, kam zu früh auf die Welt. Was die Ärzte übersehen hatten: Die Frau hatte eine Gebärmutterfehlbildung, Uterus didelphys genannt, bei der das Organ doppelt angelegt ist. "Sie wusste nicht, dass sie noch mit Zwillingen schwanger war", sagt die Gynäkologin Sheila Podder von der Uniklinik der Stadt Khulna. 26 Tage nach der Geburt des Sohnes platze die zweite Fruchtblase, per Kaiserschnitt wurden ein Mädchen und ein Bub geboren.

Laut eines Berichts der britischen Tageszeitung Guardian sind die drei Kinder gesund, allerdings fürchtet die Familie, dass das Einkommen des Mannes nicht ausreicht, um drei Kinder großzuziehen. Der Vater der Kinder verdiene nur 6.000 Taka (62 Euro) im Monat, "ich weiß nicht, wie wir mit so wenig Geld einer solch großen Verantwortung gerecht werden können", erzählt Arifa Sultana.

Seltene Fehlbildung

Ein doppelte Gebärmutter ist eine angeborene, seltene Fehlbildung. In den häufigsten Fällen bildet sich eine Scheidewand in der Gebärmutter (Uterus subseptus). Es kann aber auch sein, dass die Gebärmutter doppelt im Körper angelegt ist (Uterus bicornis), häufig haben diese Frauen auch zwei Vaginas (Uterus didelphys). Selbst eine komplette Trennung der zwei Gebärmütter (Uterus duplex) ist möglich.

Die Folgen der Fehlbildung können sehr unangenehm sein. Manche Frauen berichten etwa über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder über eine starke, schmerzhafte Monatsblutung, die lange anhält. Der Großteil der Frauen merkt jedoch nichts von der Besonderheit ihres Körpers.

Im Fall von Arifa Sultana nistete sich in einer Gebärmutter eine befruchtete Eizelle ein, in der anderen waren es zwei. Ungewöhnlich am Fall in Bangladesch ist vor allem der große zeitliche Abstand zwischen den beiden Geburten. Im Jahr 2006 brachte eine 23-jährige Engländerin mit einer doppelten Gebärmutter erstmals Drillinge zur Welt: die eineiigen Zwillinge Ruby und Tilly sowie das Einzelkind Gracie. Die wurden allerdings an einem Tag geboren. (red, 3.4.2019)