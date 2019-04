"Borderlands 3" soll im September 2019 exklusiv im Epic Games Store erscheinen

Mittlerweile gelöschter Tweet und Werbevideo verrieten Launch-Datum und Plattform

Borderlands 3 soll am 13. September 2019 exklusiv im Epic Games Store erscheinen. Dies geht aus einem Tweet über den offiziellen Kanal hervor, der mittlerweile gelöscht wurde. Die Kurznachricht wurde am gestrigen 1. April abgesetzt und nach wenigen Minuten wieder entfernt. Am 3. April soll man mehr Infos zu dem anstehenden Loot-Shooter von Gearbox erhalten – möglicherweise wird die Info aus dem Tweet dann bestätigt.

Studiochef verteidigt Exklusivangebote

Die Tatsache, dass das Game exklusiv im Epic Games Store erscheint, wurde ferner durch eine Video-Werbung auf Twitter verlautbart. Dort ist das Logo des Stores neben dem Logo des Publishers und Entwickler zu sehen. Dass das exklusive Angebot wohl Tatsache ist, wurde in weiterer Folge von Gearbox-Studiochef Randy Pitchford angedeutet. Er twitterte, dass er Exklusivtitel in Ordnung finde, wenn diese Vorteile mit sich bringen und für einen gewissen Zeitraum gelten. (red, 2.4.2019)