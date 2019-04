Vienna City Marathon: Wie ist es Ihnen ergangen?

Der größte Laufevent Österreichs ging heute in Wien zum 36. Mal über die Bühne. Waren Sie mit Ihrer Leistung zufrieden?

42,195 Kilometer, 13,5 Tonnen Bananen, 10,5 Tonnen Äpfel und Orangen und 145.000 Liter Wasser und Iso-Getränke: Der Vienna City Marathon ist in so mancherlei Hinsicht ein Lauf der Superlative. Für die meisten Läufer steht jedoch vor allem eines im Vordergrund: das Ziel zu erreichen. Im Idealfall unverletzt und in der gewünschten Zeit.

Ob Marathon, Halbmarathon oder Staffel: Wer mitläuft, hat Wochen, Monate, wenn nicht Jahre Lauftraining hinter sich. Seine individuelle Bestleistung zu messen und sein Können zu testen, können Beweggründe sein, an einem Lauf teilzunehmen. Auch die einzigartige Stimmung am Marathonwochenende motiviert nicht nur die teilnehmenden Sportler, wie man am Posting von User "quid futuo" zum Marathon 2018 sieht:

Auch User "Zlatan" berichtet von der guten Stimmung entlang der Strecke:

Wie ist es Ihnen beim Lauf ergangen?

Sind Sie eine Staffel, den Halbmarathon oder den Marathon gelaufen? Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Wie lange haben Sie trainiert, und was motiviert Sie, an einem Laufevent wie diesem teilzunehmen? Wie fühlen Sie sich nach dem Lauf? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen im Forum! (mawa, 7.4.2019)