Gänsehaut-Momente bei Ferrari-Test von Mick Schumacher

foto: reuters/hamad i mohammed

Mit einem Lächeln kam der deutsche Formel-3-Europameister des vergangenen Jahres am Dienstag in die Ferrari-Garage. Nachdem er bei seinem Debüt in der Formel 2 in Bahrain die Plätze sechs und acht belegt hatte, trug er nun eine rote Kappe mit dem berühmten Emblem des "cavallino rampante", des springenden Pferdes.