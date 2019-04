Themenmontag zum Garten auf ORF 3: Von Scheren und Schnecken

Nebst praxisnahen Tests konnte auch die Frage geklärt werden, wie man begehbare Gartenschränke im englischen Stil baut

Für den vor der Kamera befragten Kunden einer Haus- und Gartenmesse ist zumindest die Frage der Rollenverteilung ziemlich klar: "Meinen Garten, das macht alles die Frau, ich kaufe halt immer günstig ein."

Dass aber selbst der Einkauf alles andere als eine einfache Sache ist, zeigte am Montag die Reportage Gartenindustrie – Versprechungen und Wahrheiten auf ORF 3, die rechtzeitig zum mittlerweile gewohnten Übergang vom Winter auf den Sommer den Auftakt zu einem Themenmontag in Sachen Garten bildete. Wie im Bild zu sehen, könnte im Dschungel der Bau- und Gartenmärkte etwa die Wahl zwischen einer "Damenastschere" um 45 Euro und einer "Herrenschere" um wohlfeile 30 Euro zur Hürde werden.

screenshot: tvthek.orf.at Qualität hat ihren Preis: "Damenastschere" um 45 Euro.

Als hemdsärmelig-kompetenter Führer durch die Lockungen der Gartenindustrie bewährt sich Profigärtner Johannes Käfer. Wie er Spaten, Scheren und andere Gerätschaften zur Hand nimmt und auf Praxistauglichkeit prüft, bringt auch dem Gelegenheitsnutzer etwas. Selbst der Gang mit der Blumenerde ins Labor taugt als Entscheidungshilfe.

Pflanzenflüsterer Karl Ploberger bringt dann das Garteln, "den Volkssport Nummer eins", auf eine Bühne der Wiener Stadthalle, bevor Sendungen zum Bauerngarten und dem Englischen Garten Gartenkunst auf eher exklusiven 4200 bzw. 7000 Quadratmetern zeigen.

Dabei geklärt wird auch die am ehesten für Rosamunde-Pilcher-Fans relevante Frage, wie man "begehbare Gartenschränke im englischen Stil" baut. Deutlich geerdeter geht es beim Besuch in einer deutschen Kleingartensiedlung zu. Dabei zeigt sich, dass Bier als Schneckenfalle nichts taugt: Es lockt sogar noch die Schnecken aus Nachbars Garten an. (Karl Gedlicka, 2.4.2019)