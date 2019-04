Home Invasion im Waldviertel: Freispruch für 63-Jährigen

Staatsanwaltschaft meldete Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an – Urteil nicht rechtskräftig

Krems – Der Prozess gegen einen 63-Jährigen wegen schweren Raubes nach einer Home Invasion in Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) hat am Dienstag in Krems mit einem Freispruch geendet. Das Schöffengericht habe nicht mit Sicherheit feststellen können, dass der Beschuldigte die Tat ausgeführt hat, teilte der vorsitzende Richter mit.

Die Staatsanwaltschaft meldete Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Dem 63-Jährigen war vorgeworfen worden, gemeinsam mit zwei mittlerweile verstorbenen Komplizen im Juli 2010 einen Mann in dessen Waldviertler Wohnhaus überfallen und verletzt zu haben. (APA, 2.4.2019)