Schachingers "Daneben gehen": Alter Hodensack wird wieder jung

Über alte Männer, die sich den Hodensack straffen lassen, Hipster in Trainingshosen und warum Faultiere nicht furzen

Eigentlich hätte an dieser Stelle ein neuer Trend aus der Schönheitschirurgie vorgestellt werden sollen. Männer in ihren besten Jahren neigen in jüngster Zeit offenbar dazu, sich ihre etwas schlaff gewordenen Hodensäcke straffen zu lassen. Ja, was?! Laut Fachwelt kann ein so genanntes Skrotallifting im Alter durchaus auch notwendig werden, weil ein "weit nach unten hängender Hodensack" zum "Problem im Alltag" wird.

Ich persönlich neige zwar eher zur Ansicht, dass so eine Operation eher aus sexuellen Gründen bezüglich Attraktivität und Virilität gewünscht wird und nicht, weil das Gebommel beim Spazierengehen stört. Ich möchte jetzt aber zur allgemeinen Erleichterung unmittelbar an dieses Problem anschließen und mich wieder einmal der Wiener Lugner City zuwenden.

Trainingshose und Hausschlapfen

Wenn man eine Trainingshose in die Socken mit den lustigen Ringeln schiebt und bei Lugner in den Hausschlapfen in den Supermarkt im Erdgeschoss schlurft, bekommt man nicht nur verachtende Blicke von aufgebrezelten Jugendlichen mit Migrationshintergrund ab. Das vorher beschriebene Problem mit den Familienjuwelen löst sich durch die enorme Bewegungsfreiheit in diesem abseits von Sportstätten oft zu Unrecht verachteten Kleidungsstück auch gleich wie von selbst. Freedom!

Zusätzlich winkt von hiesigen gleichgestylen Schimpansenbartträgern dort unten auf dem Lugnerschen Marktplatz zwischen Hüpfburg und Pamela-Anderson-Gedächtnisbühne auch durchaus Anerkennung. Ey, der Alte ist ja voll cool, hey!

Birkenstock und Wurstgroßhandel

Man könnte schließlich auch als prollige Alt-Hipstervariante durchgehen, die auf dem weiten Weg von der Aufgabe jeglicher Selbstachtung zum fatalistischen Dude aus The Big Lebowski kurz einmal auf einem Street-Style-Blog vorbeigeschaut und sich dort Tipps geholt hat. Ich bin ein krasser Styler, meine Birkenstock-Imitate sind aus Weichmacherplastik, der Name der Hose ist Nobody. Und jetzt ab zum Wurstgroßhändler, Knoblauchspeck haben sie gerade im Sonderangebot.

Haben Sie übrigens gewusst, dass das Faultier das einzige Säugetier ist, das nicht furzen kann und stattdessen seine Gase durch das Maul entweichen lässt? Nein? Jetzt schon. (Christian Schachinger, 2.4.2019)