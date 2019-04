Royal Air Maroc ist nach Wien zurückgekehrt

Die Airline fliegt mit einer Embraer E90 oder Boeing 737 zweimal wöchentlich von Wien nach Casablanca

Wien – Die größte Fluggesellschaft Marokkos ist am 1. April erstmals seit über 20 Jahren wieder am Flughafen Wien gelandet. Damit nimmt eine der afrikanischen Top-Airlines ihre Flugverbindung zwischen dem Heimatflughafen Casablanca und Wien wieder auf. Bedient wird die Verbindung zweimal wöchentlich.

"Der Flugverkehr nach Afrika hat im Vorjahr um 29,8 Prozent zugelegt, und die neue Direktverbindung gibt weiteren Anstoß für Wachstum", sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten

Marokko ist eines der bedeutendsten Reiseziele Nordafrikas, innerhalb des Landes ist die besonders aus dem gleichnamigen Hollywoodfilm bekannte Stadt Casablanca die größte Metropole und gleichzeitig wichtige Handels- und Hafenstadt. Gemeinsam mit der nahe gelegenen Hauptstadt Rabat bildet sie das pulsierende Wirtschaftszentrum Marokkos. Reiseenthusiasten entdecken in Casablanca zahlreiche Sehenswürdigkeiten, etwa die Moschee Hassan II. Das architektonische Wunderwerk liegt direkt am Atlantik und schmückt sich mit einem 210 Meter hohen Minarett – dem höchsten religiösen Bauwerk der Welt.

Mit seinen traumhaften Stränden und Küsten bietet Marokko Gelegenheit für einen Badeurlaub sowie Tauch- oder Bootsausflüge. Für Fans des Hollywood-Klassikers hält die Stadt ein besonderes Highlight bereit: Im bekannten Hotel El Minzah und in Rick's Bar, die detailgetreu dem Film nachgebaut wurde, begeben sich Touristen auf eine Zeitreise ins Jahr 1942.

Die neue Direktverbindung wird jeden Montag und Samstag mit einer Embraer E90 oder Boeing 737 bedient. Die marokkanische Airline hebt dabei jeden Montag um 13.15 Uhr in Casablanca ab und kommt um 17.55 Uhr in Wien an, retour geflogen wird um 18.55 Uhr mit Landung um 21.45 Uhr in Marokko. Am Samstag hebt Royal Air Maroc um 13 Uhr in Casablanca ab und landet um 17.40 Uhr in Wien, der Rückflug startet um 18.40 Uhr und landet um 21.30 Uhr in Casablanca. Ab 19. April verlegt die Airline den Flug von Samstag auf Freitag.

Größte Fluglinie Marokkos

Die größte Fluglinie Marokkos war zuletzt im Oktober 1998 in Wien, mit der neuen Verbindung kehrt sie nach über 20 Jahren zurück. Royal Air Maroc betreibt ihr Drehkreuz in Casablanca und bedient von dort aus mehr als 90 Verbindungen nach Europa, Nordamerika sowie dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Flotte besteht aus über 50 Flugzeugen von Airbus, Boeing und Embraer. (cr, 2.4.2019)