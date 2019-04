Innsbruck gibt Karfreitag doch allen Magistratsmitarbeitern frei

Ursprünglich sollte nur Protestanten ein freier Tag gewährt werden, jetzt kommt es anders

Innsbruck – Ostern rückt näher und damit der Karfreitag, erstmals unter den neuen Regeln. Wie berichtet führen diese zu einem Fleckerteppich in Sachen Umgang damit. Die ÖVP-Bürgermeister in Mödling und Eisenstadt geben am Karfreitag frei. Innsbruck wollte ursprünglich – so wie Mödling nur Protestanten Sonderurlaub gewähren.

Nun hat sich Bürgermeister Georg Willi (Grüne) anders entschieden: Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung den städtischen Mitarbeitern evangelischen Glaubens am Karfreitag freizugeben, will er nun doch allen Magistratsmitarbeitern am 19. April fünf Stunden Sonderurlaub gewähren, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

Willi habe sich nach Rücksprache mit dem Europarechtsexperten Walter Obwexer umentschieden. Denn auch die Innsbrucker Regelung dürfe nicht diskriminierend sein, meinte der Bürgermeister zur "TT". Rund 1.600 Stadtmitarbeiter bekommen somit einmalig einen Sonderurlaub. Willi setze nämlich darauf, dass die Bundesregelung vor den Verfassungsgerichtshof kommen wird und dort nicht halten werde. (red, 2.4.2019)