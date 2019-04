Vermögenssteuer: Pro und Kontra aus den Foren

Während Einkommen in Österreich vergleichsweise hoch besteuert wird, sieht das beim Vermögen anders aus. Würden Sie Vermögen höher besteuern?

Das Ergebnis der länderübergreifenden OECD-Studie "Risks That Matter", bei der im April 2018 in 21 Ländern insgesamt 22.000 Menschen befragt wurden, zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten für eine höhere Besteuerung von Reichen sind, um Armut zu bekämpfen. Da höhere Spitzensteuersätze auf Einkommen hierzulande nur rund 200 Personen betreffen würden, wird von Experten eher die Umschichtung des Steuersystems in Richtung Vermögen bevorzugt. Denn Österreich liegt bei den Vermögenssteuern deutlich unter dem internationalen Schnitt. Konkret macht der Anteil der Vermögenssteuern in Österreich 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Im OECD-Schnitt liegt dieses Verhältnis bei 1,9 Prozent.

foto: apa/dpa/daniel reinhardt

Wie argumentieren die STANDARD-User in der Debatte über die Vermögenssteuer?

Pro von User "langsamdenker": "Rückverteilung, nicht 'Um'-verteilung – so sollte man das sehen. Im Moment wird Einkommen verhältnismäßig hoch besteuert, Vermögen an sich kaum (Grundsteuer) und Vermögenszuwachs nicht höher als Einkommen. Da liegt das Problem. Wenn man keine Einkommenssteuer zahlt – weil unter der Grenze –, kann man damit kaum ein Vermögen aufbauen. Man müsste also entweder hohe Einkommen noch höher besteuern und niedrige mit Negativsteuern aufwerten – oder Vermögenssteuern auf Privatvermögen einführen (Erbschaft zum Beispiel). Da muss dann natürlich der Fiskus darauf achten, dass der Porsche und die Villa nicht als 'Betriebsvermögen' vererbt werden. Vermögen, das durch Vermögenszuwachs vergrößert UND privatisiert wird, muss höher besteuert werden als Arbeitseinkommen. Also Rückverteilung."

Kontra von User "Ohr O Pax": "Der durchschnittliche Österreicher hat keine Ahnung, was Reichtum ist. Von reichen Leuten nach internationalem Maßstab – und um solche Vermögen geht es letztlich – haben wir gerade einmal ein paar Handvoll in diesem Land. Alles andere ist eine gut geschürte Neiddiskussion um Wählerstimmen. Mir wäre wesentlich wichtiger, die Steuerschlupflöcher für Großkonzerne zu schließen, das Pensionsalter anzuheben und Maßnahmen zu ergreifen, um den schleichend zugrundegehenden Mittelstand in Österreich zu erhalten."



Wie stehen Sie zu einer höheren Vermögenssteuer?

Welche Gründe sprechen für und welche gegen höhere Vermögenssteuern? Ab welcher Grenze sollte Vermögen besteuert werden? Welche Argumente sprechen für das derzeitige System? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 3.4.2019)