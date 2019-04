32-Jähriger soll in Wien von Freundin getötet worden sein

Das berichtet die Gratiszeitung "Heute". Die Staatsanwaltschaft Wien leitete ein Verfahren ein

Wien – Ein 32-Jähriger soll vor mehr als einem Monat von seiner Freundin in Wien mit einem Küchenmesser erstochen worden sein. Die Tat soll sich in der Wohnung des Opfers zugetragen haben, berichtet die Gratiszeitung "Heute".

Die 27-jährige Tatverdächtige soll die Leiche anschließend nach Ungarn gebracht haben. Dort soll sie gemeinsam mit ihrer Mutter die durch Salzsäure teilweise zersetzte Leiche in einem Bewässerungskanal entsorgt haben, wo sie von Radfahrern gefunden wurde. Die Frau soll bereits ein Geständnis abgelegt haben.

Verfahren eingeleitet

Der Fall war der Wiener Polizei weder bekannt, noch ist sie in die Ermittlungen involviert, gab sie in einer Aussendung bekannt. Es liege weder eine Anzeige noch eine passende Abgängigkeitsanzeige vor. Die Ermittlungen werden von den ungarischen Behörden geführt, die mit der Wiener Staatsanwaltschaft in Kontakt stehen.

Ein Inlandsverfahren wurde eingeleitet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Dienstag der APA. Allerdings lagen der Behörde zunächst keine Informationen vor.

Wo sich die 27-Jährige letztlich vor Gericht verantworten wird müssen, ist noch offen, dafür sei nicht ausschließlich der Tatort ausschlaggebend. "Ungarn kann das Verfahren weiter führen", so Bussek. Die Verdächtige sei ungarische Staatsbürgerin, zudem seien auch strafbare Handlungen in Zusammenhang mit der Tat in Ungarn gesetzt worden. (red, APA, 2.4.2019)