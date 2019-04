Albtraum Brexit: Vom Countdown zum Shutdown?

Der weltoffene Teil Großbritanniens kann das Land nach wie vor aus der Sackgasse führen

Der Austrittsprozess ist dramatisch aus dem Ruder gelaufen, findet Paul Schmidt. Der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik hofft im Gastkommentar auf ein Happy End.

In diesen Tagen geht es in London um eine historische Richtungsentscheidung. Wird der EU-Austritt noch durchgeboxt, oder geht man letztlich doch andere Wege? Bis dato ist der Abnabelungsprozess vom Festland jedenfalls ziemlich missglückt.

Denn: Nicht das weltoffene, sondern das kleinkarierte, nationalistische Großbritannien dominiert das Brexit-Schlamassel und damit das politische Geschehen auf der Insel. Mit der vermeintlichen Wiedererlangung nationaler Souveränität sollen sich reale Probleme am besten in Luft auflösen. Die Emotionen bestimmen über die Ratio, Kompromiss- und Gesprächsfähigkeit sind zunehmend schwer auszumachen. Briten gegen Europäer, heißt daher das Match. Die sprachliche Zuspitzung und vorgespielte Überlegenheit braucht keine inhaltliche Substanz, sondern lediglich einen Außenfeind. Die Folgen sind Anfeindungen gegenüber Andersdenkenden und eine Politik, die vor allem den persönlichen Vorteil zu kennen scheint.

Fragen der Identität

Der Grundgedanke der europäischen Integration, den Nationalismen ein Ende zu setzen, zieht hier nicht. Die Erfahrungen mit hausgemachtem Nationalismus, die fehlen auf der Insel. Die Konsequenz sind nicht nur neue Grenzen in etlichen politischen Köpfen, sondern echte Grenzdebatten von Nordirland bis Schottland. Kommt es zur irischen Wiedervereinigung und schottischen Unabhängigkeit, würde die Brexit-Hochburg England wahrlich keine "splendid isolation" erleben.

Migration wird als einer der Hauptauslöser des Brexits genannt. Dabei wird die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU mit der kulturellen Dimension der Zuwanderung und den Flüchtlingsströmen nach Europa bewusst vermischt. Während aber die innereuropäische Immigration – nicht zuletzt aufgrund fehlender Übergangszeiten für Arbeitskräfte nach den letzten Erweiterungsrunden – nach Großbritannien massiv war und ganze Wirtschaftsbereiche von ihr getragen werden, war die Insel von Fluchtbewegungen nach Europa nur am Rande betroffen.

Identitätsfragen bekommen in einer globalisierten Welt jedoch immer stärkere Bedeutung. Mit ihnen Ängste zu schüren fällt leicht auf fruchtbaren Boden. In der Wahrnehmung vieler hat die EU eben noch keine ausreichende Antwort auf diese Zukunftsängste gegeben. Aber daran ist auch Großbritannien schuld. Und könnte London das alleine denn wirklich besser? Blickt man auf das aktuelle politische Chaos, wären so manche Zweifel durchaus legitim.

Neue Ansätze

Nationale Souveränität steht auf dem Prüfstand, nicht nur auf der Britischen Insel. Doch das Rad der Geschichte kann nicht nostalgisch zurückgedreht werden. Vielmehr braucht es neue Ansätze. Wenigstens treibt auch der Brexit das Ringen um gemeinsame europäische Lösungen voran und akzentuiert die Notwendigkeit verschiedener Integrationsgeschwindigkeiten und effizienterer Entscheidungsfindung. Er stellt den Mehrwert einer europäischen Identität, die in Ergänzung zur nationalen und regionalen Identität eben nicht exklusiv abgrenzt, ins Rampenlicht. Nicht nur jenen Millionen Briten, die für den EU-Verbleib sind, wird der Vorteil einer EU-Mitgliedschaft nun auch ganz persönlich bewusst.

Der britische EU-Austrittsprozess ist dramatisch aus dem Ruder gelaufen. Manche meinen, er gehöre abgesagt, jedenfalls aber neu aufgesetzt. Für die EU wie Großbritannien darf der Brexit nicht zu einem Schrecken ohne Ende werden. Der Spielraum für ein Happy End wäre vorhanden. (Paul Schmidt, 2.4.2019)