Pro und Kontra: Keine Bühne in den Medien für Identitäre

PRO: Der große Aufbausch

von Lisa Mayr

Ignoriert man den pseudointellektuellen Schmonzes und die Lifestyle-Mimikry der Identitären Bewegung, sieht man, was sie wirklich ist: eine im Kader ein paar Dutzend Leute schwache Rechtsextremistentruppe mit mannigfach neofaschistischen Anklängen, die verstanden hat, wie Inszenierung geht. Schade, dass ihr die meisten Medien von Anfang an auf den Leim gegangen sind und munter ihre Botschaften reproduzieren.

Natürlich müssen Medien berichten, was ist. Diese Feststellung ist gelinde gesagt banal. Medien müssen aber auch antizipieren, wessen Spiel sie spielen, wenn sie "einfach nur berichten" – vor allem bei einer so marketingaffinen Truppe. Hat das Publikum ein Recht darauf, umfassend und einordnend über deren Umtriebe und die Verbindungen etwa zur FPÖ informiert zu werden? Natürlich. Müssen Medien dafür die Symbole der Identitären in ikonisierender Bildsprache zeigen und Cover drucken, auf denen der Rädelsführer in Großaufnahme den Blick sinnierend gen Morgen reckt? Oder ihn in Interviews elaboriert sein Weltbild darlegen lassen?Nein. Dürfen sich Identitäre freuen über diese Art der "kritischen Berichterstattung"? Ja.

In einem Nachrichtenmagazin erklärt deren Chef auf interessiertes Nachfragen, wie die inhaltlichen Verbindungen zur FPÖ denn nun genau aussehen: "Wir machen eine Aktion zu einem Thema oder ein Video und warten, dass die Zeitungen von selbst drüber berichten." Bingo. (Lisa Mayr, 1.4.2019)