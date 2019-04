Kapsch BusinessCom übernahm Wiener AIMC komplett

Einstieg bei dem Artificial-Intelligence-Spezialisten erfolgte bereits im Februar 2017

Die Kapsch BusinessCom, ein Unternehmen der Kapsch-Gruppe, hat sich 100 Prozent an der Tochtergesellschaft Advanced Information Management Consulting GmbH (AIMC) gesichert. Das Artificial-Intelligence-Unternehmen sei per Anfang 2019 vollständig übernommen worden, teilte Kapsch am Montag mit. Angaben zum Kaufpreis wurden keine gemacht. Im Februar 2017 war der Ankauf von 25 Prozent erfolgt.

AIMC wurde 2002 gegründet und ist im Bereich Data Science tätig. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit liegt im medizinischen Consulting. (APA, 1.4. 2019)