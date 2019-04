"Skyrim-Oma" bekommt Gastauftritt in "Elder Scrolls 6"

Die 82-jährige Shirley Curry begeistert hunderttausende Zuseher mit ihren Abenteuern in dem populären Rollenspiel

"Guten Morgen, Enkel", so begrüßt Shirley Curry ihre Zuseher auf ihrem Youtube-Kanal. Sie hat sich einen Namen gemacht mit Videos, in denen sie ihre Abenteuer in Skyrim dokumentiert und dabei auch Geschichten erzählt.

Mit 82 Jahren ist Curry eine von noch relativ wenigen Senioren, die Videogames spielen und auch auf Youtube aktiv sind. Mittlerweile hat sie eine halbe Million Abonnenten und sich einen Namen als die "Skyrim-Oma" gemacht.

Gastauftritt geplant

Ihre Leidenschaft für das Spiel ist mittlerweile auch den Machern bei Bethesda aufgefallen. Und man hat sich entschlossen, Curry ein Denkmal zu setzen. Sie wird im nächsten Teil der Serie, der noch ohne Untertitel schlicht als The Elder Scrolls 6 in Entwicklung ist, als computergesteuerter Charakter auftreten.

Auf Twitter hat sie die Pläne bestätigt, ein Video zeigt sie im Gespräch mit Studiochef Todd Howard. Welchen Namen der Charakter tragen wird, ist freilich noch nicht bekannt. Seit kurzem spielt Curry auch Elder Scrolls Online, wo sie sich Shirley K’ryy nennt und als eine Angehörige des Volkes der Khajit spielt. In die Heimat dieser katzenartigen Zweibeinergattung könnte auch das kommende Game führen, ist deren Region namens Elsweyr doch eine der von den Spielen noch unerschlossenen Gegenden des Kontinent Tamriel. Allerdings wird auch über zahlreiche andere Regionen spekuliert, darunter auch eine Inselgruppe abseits von Tamriel.

Bis zur Veröffentlichung von Elder Scrolls 6 müssen sich Fans aber ohnehin noch länger gedulden. Bethesda hat bereits erklärt, das Game erscheint erst mit der nächsten Konsolengeneration. Zudem liegt der aktuelle Fokus des Studios am Scifi-Rollenspiel Starfield. (red, 4.4.2019)