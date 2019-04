Aldi-Witwe soll Enkel von Führungsfunktionen ausgeschlossen haben

Mehrere deutsche Medien berichten von einer "Abrechnung" im Testament der im Vorjahr verstorbenen Cäcilie Albrecht

Wir haben alle Enkerl gleich gern, würden wohl die meisten Großeltern – zumindest offen – sagen. Nicht so aber Cäcilie Albrecht, die "Grand Dame" des Aldi-Konzerns. Wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf die "Bild am Sonntag" berichten, hat Albrecht in ihrem Testament mit einem Teil ihrer Enkel abgerechnet.

Die Ehefrau des Firmengründers von Aldi Nord, Theo Albrecht, saß bis zu ihrem Tod im November 2018 im Vorstand der Markus-Stiftung, der Mehrheitseigentümerin von Aldi Nord.

Fünf Enkel ausgeschlossen

Laut der "BamS" verfügte Albrecht in ihrem im Februar am Amtsgericht Essen eröffneten Testament, dass die fünf Kinder ihres verstorbenen Sohns Berthold keine Rolle im Konzern spielen sollen. "Mit dieser Urkunde trage ich Sorge für die Aufrechterhaltung der Philosophie unserer Familie, der Unternehmensgruppe Aldi Nord zu dienen und diese zu fördern, dabei eigene Interessen zurückzustellen und sich in einer zurückhaltenden und bescheidenen Lebensführung zu üben", wird Albrechts Testament zitiert.

Grund für die Familienfehde dürfte der Streit über eine der Aldi-Stiftungen gewesen sein, aus der sich die Witwe und die Kinder von Berthold Albrecht angeblich über die Jahre Millionen Euro ausschütten ließen.

Vertrauen in Enkelin

Laut dem Zeitungsbericht hat Cäcilie Albrecht der Tochter ihres ersten Sohns Theo Albrecht junior das Vertrauen ausgesprochen. Sie soll nach ihrem Vater den Vorsitz der Markus-Stiftung übernehmen.

Auf Anfrage erklärte der Anwalt der Aldi-Erben, Andreas Urban, zu den Vorwürfen der "Bild am Sonntag": "Pietät und Anstand gebieten, dieses Testament nicht öffentlich zu bewerten. Die Erben von Berthold Albrecht kümmern sich seit dem Tod ihres Vaters, also seit mehr als sechs Jahren, stets um das Wohl von Aldi Nord."

Dies sei "insbesondere an den erheblichen Finanzmitteln" abzulesen, die aus der Jakobus-Stiftung in das Unternehmen geflossen seien. "Die Erben von Berthold Albrecht müssen sich daher keine Vorwürfe machen lassen", so Urban.

Gemeinsame Kontrolle

Cäcilie Albrecht kontrollierte zusammen mit Theo Albrecht junior bis zuletzt die Markus- und die Lukas-Stiftung – zwei von drei Stiftungen, denen der Diskonter gehört. Große Investitionen und wichtige Entscheidungen können von den Stiftungen nur einstimmig freigegeben werden.

Ihr 2010 verstorbener Ehemann Theo Albrecht hatte 1946 gemeinsam mit seinem Bruder Karl den elterlichen Lebensmittelladen in Essen übernommen und daraus einen der weltweit erfolgreichsten Diskonter geschmiedet. Bruder Karl starb im Jahr 2014.

Zurückgezogenes Leben

Die Familie Albrecht gilt als extrem verschwiegen. Von den Aldi-Brüdern Karl und Theo gab es nur ein unscharfes Zufallsfoto. In den Zeitungen tauchte die Familie meist nur auf, wenn die jährlichen Listen der reichsten Deutschen veröffentlicht wurden, viele Jahre waren die Milliardäre Karl und Theo an der Spitze.

Der österreichische Diskonter Hofer gehört zu Aldi-Süd. Die Aufteilung in Aldi Nord und Aldi Süd zwischen den Albrecht-Brüdern erfolgte bereits 1961. Die südlichen Aldi-Filialen übernahm Karl, die nördlichen Theo. Hofer wurde 1968 übernommen. (red, APA, 1.4.2019)